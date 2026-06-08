Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident în Sibiu: O șoferiță însărcinată a lovit mașina care circula în fața sa și a proiectat-o într-o a treia
Șofer de 33 de ani, din Alba, implicat într-un accident în Sibiu: O șoferiță însărcinată a lovit mașina care circula în fața sa și a proiectat-o într-o a treia
Un accident rutier a avut loc luni dimineața, pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. O șoferiță însărcinată a lovit mașina care circula în fața sa, condusă de un bărbat din Alba și a proiectat-o într-o a treia.
Polițiștii Biroului Rutier Sibiu intervin la un accident de circulație produs în municipiul Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia, în apropierea Aeroportului Internațional Sibiu.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism, având direcția de deplasare spre zona centrală, o femeie în vârstă de 36 de ani, domiciliată în localitatea Gura Râului, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa de un bărbat în vârstă de 33 de ani, domiciliat în județul Alba, autoturism care a fost fiind proiectat la rândul său în autoturismul din față, condus de o femeie în vârstă de 36 de ani, domiciliată în localitatea Cristian.
La fața locului a intervenit ISU Sibiu cu două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și o autospecială de stingere.
Echipajele SMURD au acordat asistență medicală unei femei în vârstă de 36 de ani, însărcinată, care a fost transportată la spital pentru investigații de specialitate pentru sarcină. De asemenea, a mai fost transportat la CPU Luther un minor în vârstă de 5 ani, fără marcă traumatică.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
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