Mate Szakacs (CSM Unirea Alba Iulia), clasare pe locul 4 la Campionatul Mondial de MTB Eliminator, organizat în Turcia

Mate Szakacs, de la CSM Unirea Alba Iulia, s-a clasat pe locul 4 la Campionatul Mondial de MTB Eliminator, desfășurat în Sakarya, Turcia.

Sportivul a avut o evoluție foarte bună pe tot parcursul competiției, fiind aproape de a termina competiția pe podium. Mai mult decât atât, Mate Szakacs a terminat pe locul 1 în sferturi și pe locul 1 în semifinala grupei sale.

Competiția a fost câștigată de românul Ede Molnár.

„A fost o zi istorică pentru ciclismul românesc, cu doi sportivi români, în premieră, în finala unui Campionat European de Mountain Bike Eliminator! Îl felicit pe Ede pentru cea de-a patra medalie obținută la Campionatele Europene de-a lungul carierei sale și, de asemenea, pe Mate, care a luptat ireproșabil până la final, într-o demonstrație de forță, ambiție și determinare.”, a declarat Cătălin Sprinceană, președintele Federației Române de Ciclism.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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