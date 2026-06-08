Comunicat PSD Alba | Tineretul Social Democrat Alba și-a ales noua conducere. Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației

Tineretul Social Democrat Alba și-a ales noua conducere. Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației

Tineretul Social Democrat (TSD) Alba și-a desemnat noua echipă de conducere în cadrul Conferinței Județene de Alegeri, eveniment la care au participat peste 150 de membri ai organizației din întreg județul, alături reprezentanți ai organizațiilor de tineret social-democrate din județele Sibiu, Mureș și Cluj.

În urma votului exprimat de delegați, Mario Ștefănescu, din Cugir, a fost ales președinte al TSD Alba. Acesta va coordona activitatea organizației împreună cu noua echipă de conducere, formată din prim-vicepreședinte, vicepreședinți, secretar executiv și membri ai Biroului Politic Județean. Funcția de președinte a fost deținută până în prezent de către Stelian Țîrău.

Componența noului Birou Politic Județean al TSD Alba:

Președinte:

• Mario Ștefănescu

Prim-vicepreședinte:

• Robert Clepan

Vicepreședinți:

• Voinea Avrămuț

• Andreea Bogdan

• Vlad Găldean

• Răzvan Heler

• Ștefana Juncan

• Carina Marina

• Dan Cristian Motocea

• David Susan

• George Tomuș

Secretar executiv:

• Beniamin Horvat

Membri ai Biroului Politic Județean:

• Ioana Bârsan

• Roberto Bota

• Adrian Bozoșan

• Răzvan Clepan

• Yasmeen Crișan

• Sabin Folea

• Adrian Ghișa

• Emanuel Goia

• Bogdan Jurcă

• Adelina Man

• Sebastian Miclea

• Florin Morcan

• Ranya Muntean

• Andreea Munțiu

• Viviana Maria Nagy

• Claudia Maria Nedela

• Georgiana Oprița

• Laurențiu Pascu

• Andrei Popa

• Andrei Vasile Popa

• Andrei Popescu

• George Sasu

• Costel Sîrbu

• Adelina Stânea

• Ioana Susan

• Avram Trif

Cu ocazia alegerii sale în funcția de președinte al TSD Alba, Mario Ștefănescu a subliniat că organizația își propune să devină o voce puternică a tinerilor din județ și să dezvolte proiecte serioase și benefice în comunitățile locale.

„Îmi asum cu responsabilitate mandatul de președinte al TSD Alba și le mulțumesc colegilor pentru încrederea acordată. Obiectivul nostru este să construim o organizație de tineret activă, reprezentativă pentru întreg județul și implicată în viața comunităților locale.

Vrem ca TSD Alba să fie recunoscut prin proiecte concrete, prin acțiuni de voluntariat, campanii sociale, activități sportive și inițiative care îi aduc pe tineri mai aproape de comunitățile lor.

Ne propunem să oferim mai multe oportunități tinerilor din organizație, să încurajăm implicarea lor în administrație și viața publică și să dezvoltăm un sistem bazat pe merit, în care munca și rezultatele fiecărui membru să fie apreciate.

Cred că doar prin seriozitate, implicare și proiecte reale putem câștiga încrederea oamenilor și putem contribui la dezvoltarea județului Alba.

Alături de noua echipă de conducere, vom continua să construim o organizație puternică, unită și orientată spre rezultate, care să reprezinte cu succes vocea tinerei generații în cadrul PSD Alba”, a declarat Mario Ștefănescu, președintele TSD Alba.

Mario Ștefănescu are 23 de ani și este absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universitatea Babeș-Bolyai. Membru al echipei TSD de doi ani, s-a născut în Alba Iulia și locuiește în Cugir.

La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai organizației județene, printre care președinta Organizației de Femei PSD Alba, Iulia Fabian Mărincean, președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, președintele Organizației de Seniori, Emil Itu, deputatul Adrian Bara, prim-vicepreședinții PSD Alba, primarii Emil Hălălai și Radu Tuhuț, secretarul executiv al PSD Alba, Mircea Trifan, precum și alți membri social-democrați.

”Am fost bucuros să mă aflu în mijlocul tinerilor social-democrați la conferința județeană a TSD Alba. Pentru mine a fost și o emoție puternică, deoarece organizația de tineret este locul unde am început drumul în politică și unde am învățat ce înseamnă forța unei echipe.

Le-am vorbit tinerilor despre provocările din politică, dar mai ales despre ce am învățat în TSD și ca lider politic: politica se face pentru oameni și politica adevărată înseamnă fapte, nu vorbe.

Când le vorbim tinerilor, nu trebuie să fugim de realitatea dureroasă cu care se confruntă județul Alba: statisticile ne arată că Alba se depopulează, iar tinerii pleacă în orașele mari sau în străinătate. Cum putem să oprim acest exod? Oferindu-le tinerilor motive să rămână: oportunități pentru carieră, șanse egale, meritocrație și o administrație modernă.

De aceea, sunt omul care susține puternic schimbul de generații în sectorul public, nu ca un slogan, ci ca o urgență vitală pentru comunitățile locale și pentru județul Alba. Ca să avem un viitor, trebuie să avem tineri, iar ca să îi oprim să plece din Alba, trebuie să le oferim motive să rămână.

Îl felicit pe colegul meu, Mario Ștefănescu, noul președinte al Tinerilor Social-Democrați Alba, și pe toți colegii săi din noua echipă de conducere! Îi mulțumesc fostului președinte Stelian Țîrău pentru implicare și pentru mandatul îndeplinit, coordonând TSD Alba într-o perioadă grea cu competiții electorale.

Mult succes, dragi colegi! Ca președinte al PSD Alba, voi fi alături de voi și vă voi susține. Fiți curajoși și implicați în comunitățile voastre pentru a ajunge la masa deciziilor, în primării și în consiliile locale.

Haideți să construim împreună un județ din care tinerii să nu mai plece!”, a declarat Corneliu Mureșan.

(Comunicat de presă, PSD Alba)

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