10 iunie 2026 | Campanie amplă de prevenire și conștientizare a efectelor consumului de droguri la Alba Iulia

Campanie amplă de prevenire și conștientizare a efectelor consumului de droguri la Alba Iulia

Direcția de Sănătate Publică Alba, în parteneriat cu Rotary Club Alba Iulia, organizează, miercuri, 10 iunie 2026, campania de prevenire și conștientizare „STOP! Drogurile – de la fascinație la dependență”, dedicată elevilor, părinților și întregii comunități.

Evenimentul își propune să promoveze prevenția, educația și dialogul deschis ca principale instrumente în lupta împotriva consumului de droguri în rândul tinerilor.

Prima sesiune va avea loc între orele 13:00 – 15:00 la Centrul Multifuncțional „Gheorghe Șincai” Alba Iulia și va reuni peste 300 de elevi de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Colegiul Tehnic „Alexandru Domșa”, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și Liceul de Arte „Regina Maria”.

Participarea acestora este sprijinită de Societatea de Transport Public Alba Iulia, care va asigura transportul gratuit către și de la locația evenimentului.

A doua sesiune, dedicată părinților, va avea loc între orele 18:00-20:00, la Hotel Mercure Alba Iulia, unde vor fi abordate teme privind identificarea semnelor consumului de droguri, comunicarea în familie și rolul comunității în prevenirea dependențelor.

Invitații speciali ai evenimentului sunt Cătălin Țone, expert antidrog recunoscut la nivel național, Alexandru Sunzuiană, promotor al unui stil de viață sănătos prin sport, precum și un fost consumator de droguri, care va împărtăși participanților propria experiență de viață.

Evenimentul va include și o expoziție de lucrări realizate de elevii Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, având ca temă prevenirea consumului de droguri și promovarea unor alegeri sănătoase.

Prin această inițiativă, Direcția de Sănătate Publică Alba și Rotary Club Alba Iulia își propun să contribuie la creșterea gradului de conștientizare asupra riscurilor asociate consumului de droguri și să ofere tinerilor și familiilor lor instrumentele necesare pentru a face alegeri sănătoase și responsabile.

„Comunitatea are puterea de a preveni. Împreună putem spune: STOP! Drogurilor – înainte ca fascinația să se transforme în dependență”, se arată într-un comunicat de presă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI