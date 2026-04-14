LPS CSU Alba Iulia, la turneul final Under 15 la baschet feminin! | La Alba Iulia, turneu semifinal Under 16, în perioada 24-26 aprilie

LPS CSU Alba Iulia, la turneul final Under 15 la baschet feminin, între cele mai bune 8 echipe din țară!

LPS CSU Alba Iulia a realizat o performanță notabilă, calificându-se la turneul final Under 15 la baschet feminin. Echipa pregătită de antrenorul Valentin Urian este între primele 8 formații din țară, urmând să evolueze la București.

Ultimul act al sezonului, când se vor decide campioanele naționale, este programat la București, În Sala Școlii Profesionale Speciale Nr. 2, în perioada 15-19 aprilie

Baschetbalistele albaiuliene fac partde din Grupa A2, alături de Genial Baschet 22 București, Crișul Oradea și LPS Galați, iar în Grupa A1 se regăsesc Hoops Brașov, Dan Dacian București, CSM București și MP Sport Timișoara. În ediția curentă, la Under 15, LPS Alba Iulia are 8 succese și 4 înfrângeri.

Efectivul condus de neobositul antrenor Valentin Urian este compus din Maria Nichimiș, Karina Maria Onea, Gabriela Elena Banabic, Ana Damian, Ingrid Baicon-Ciban, Daria Andreea Popa, Carla Andrea Alexandru, Delia Mărcuș, Sofia Irina Cârja, Maya Ioana Niga, Antonia Zamura, Cristina Maria Cioara.

*Turneul semifinal la Alba Iulia

LPS CSU Alba Iulia va organiza, în perioada 24-26 aprilie, turneul semifinal Under 16 la baschet feminin, în Sala „Universității 1 Decembrie 1918”. Din această fază, primele două clasate se vor califica la Turneul Final Grupa Valorică A, respectiv între primele 8 formații din țară.

„La această categorie de vârstă suntem în Grupa Națională și, din păcate, în prima fază nu am cunoscut gustul victoriei. Majoritatea fetelor sunt mai mici ca vârstă, componente ale formației Under 15, dar să sperăm că totuși vom reuși să ne calificăm la turneul final GVA”, a spus destoinicul antrenor Valentin Urian.

Meciurile sunt următoarele: *vineri, 24 aprilie, ora 17.00: Dan Dacia București – CSM Târgoviște; ora 19.00: LPS CSU Alba Iulia – Hoops Brașov; *sâmbătă, 25 aprilie, ora 16.00; Hoops Brașov – Dan Dacian București; *ora 18.00: CSM Târgoviște – LPS CSU Alba Iulia; *duminică, 24 aprilie, ora 11.30: Dan Dacia București – LPS CSU Alba Iulia; ora 12.00: Hoops Brașov – CSM Târgoviște

