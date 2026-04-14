LPS CSU Alba Iulia, la turneul final Under 15 la baschet feminin! | La Alba Iulia, turneu semifinal Under 16, în perioada 24-26 aprilie

LPS CSU Alba Iulia, la turneul final Under 15 la baschet feminin, între cele mai bune 8 echipe din țară! | La Alba Iulia, turneu semifinal Under 16, în perioada 24-26 aprilie

LPS CSU Alba Iulia a realizat o performanță notabilă, calificându-se la turneul final Under 15 la baschet feminin. Echipa pregătită de antrenorul Valentin Urian este între primele 8 formații din țară, urmând să evolueze la București.

Citește și: FOTO: LPS Alba Iulia, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai

Ultimul act al sezonului, când se vor decide campioanele naționale, este programat la București, În Sala Școlii Profesionale Speciale Nr. 2, în perioada 15-19 aprilie

Baschetbalistele albaiuliene fac partde din Grupa A2, alături de Genial Baschet 22 București, Crișul Oradea și LPS Galați, iar în Grupa A1 se regăsesc Hoops Brașov, Dan Dacian București, CSM București și MP Sport Timișoara. În ediția curentă, la Under 15, LPS Alba Iulia are 8 succese și 4 înfrângeri.

Efectivul condus de neobositul antrenor Valentin Urian este compus din Maria Nichimiș, Karina Maria Onea, Gabriela Elena Banabic, Ana Damian, Ingrid Baicon-Ciban, Daria Andreea Popa, Carla Andrea Alexandru, Delia Mărcuș, Sofia Irina Cârja, Maya Ioana Niga, Antonia Zamura, Cristina Maria Cioara.

*Turneul semifinal la Alba Iulia

LPS CSU Alba Iulia va organiza, în perioada 24-26 aprilie, turneul semifinal Under 16 la baschet feminin, în Sala „Universității 1 Decembrie 1918”. Din această fază, primele două clasate se vor califica la Turneul Final Grupa Valorică A, respectiv între primele 8 formații din țară.

La această categorie de vârstă suntem în Grupa Națională și, din păcate, în prima fază nu am cunoscut gustul victoriei. Majoritatea fetelor sunt mai mici ca vârstă, componente ale formației Under 15, dar să sperăm că totuși vom reuși să ne calificăm la turneul final GVA”, a spus destoinicul antrenor Valentin Urian.

Meciurile sunt următoarele: *vineri, 24 aprilie, ora 17.00: Dan Dacia București – CSM Târgoviște; ora 19.00: LPS CSU Alba Iulia – Hoops Brașov; *sâmbătă, 25 aprilie, ora 16.00; Hoops Brașov – Dan Dacian București; *ora 18.00: CSM Târgoviște – LPS CSU Alba Iulia; *duminică, 24 aprilie, ora 11.30: Dan Dacia București – LPS CSU Alba Iulia; ora 12.00: Hoops Brașov – CSM Târgoviște

Nicolae Stanciu, posibilă revenire în SuperLiga, la echipa momentului

14 aprilie 2026

Nicolae Stanciu, posibilă revenire în SuperLiga, la echipa momentului Căpitanul echipei naționale de fotbal a României, albaiulianul Nicolae Stanciu, ar putea reveni în SuperLiga. Oficialii de la „U" Cluj, liderul SuperLigii, monitorizează cu mare atenție situația căpitanului naționalei de seniori și ar fi favorită pentru a-și asigura serviciile acestuia din vara anului 2026.

FOTO: LPS Alba Iulia, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai

14 aprilie 2026

LPS Alba Iulia, antrenor Valentin Urian, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai Echipa de baschet feminin a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a reușit calificarea la etapa finală a ONNS la baschet feminin gimnaziu, competiția în care e decernează medaliile urmând

Volei Alba Blaj – Corona Brașov, confruntarea decisivă pentru calificarea în finală, miercuri, 15 aprilie, în „Alba Blaj” Arena

14 aprilie 2026

Volei Alba Blaj – Corona Brașov, confruntarea decisivă pentru calificarea în finala Diviziei A1, miercuri, 15 aprilie, în „Alba Blaj" Arena, la ora 18.00 Campioana Volei Alba Blaj are parte de un meci decisiv cu Corona Brașov, miercuri, 15 aprilie, ora 18.00, în „Alba Blaj" Arena

