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Surse: Noul Guvern condus de Eugen Tomac ar putea avea doi vicepremieri. Mai multe nume sunt luate în calcul pentru portofoliile-cheie

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Surse: Noul Guvern condus de Eugen Tomac ar putea avea doi vicepremieri. Mai multe nume sunt luate în calcul pentru portofoliile-cheie

Viitorul Executiv condus de premierul desemnat Eugen Tomac ar urma să includă doi vicepremieri, potrivit unor surse apropiate negocierilor politice, citate de Mediafax. Formula finală a Cabinetului este încă în curs de stabilire, însă mai multe variante pentru ministerele importante sunt deja discutate între actorii implicați în procesul de formare a Guvernului.

Una dintre propunerile aflate pe masa negocierilor îl vizează pe Sorin Costreie pentru funcția de vicepremier și ministru al Educației. Pentru cel de-al doilea post de vicepremier este luat în calcul și Radu Burnete, însă decizia finală nu a fost încă adoptată.

Conform informațiilor obținute din surse politice, pentru Ministerul Afacerilor Externe este vehiculat numele lui Luca Niculescu, în timp ce la conducerea Ministerului Apărării ar putea ajunge Mihnea Motoc. Ministerul Dezvoltării ar putea fi preluat de Vladimir Ionaș, iar pentru Ministerul Finanțelor sunt analizate variante din zona Băncii Naționale a României, inclusiv economistul Bogdan Glăvan.

Printre celelalte nume aflate în discuție se regăsesc Ionuț Laurențiu Mașala la Transporturi, Sorin Elisei la Energie, Diana Morar la Muncă, Nicolae Istudor la Agricultură, Teodor Dulceață la Mediu, Adrian Papahagi la Cultură și Cosmin Alexandru Soare-Filatov la Justiție.

Premierul desemnat Eugen Tomac a început, luni, 8 iunie 2026 seria consultărilor cu partidele parlamentare pentru conturarea unei majorități care să susțină noul Cabinet.

Eugen Tomac a fost desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan, prin decret semnat vineri. Conform prevederilor constituționale, premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a prezenta în Parlament programul de guvernare și echipa ministerială și pentru a solicita votul de încredere.

Pentru învestirea noului Executiv este necesară susținerea a cel puțin 233 de parlamentari din totalul senatorilor și deputaților.

foto: Eugen Tomac / Facebook

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