VIDEO | Parcul Arini din Sebeș va fi transformat radical. Investiții de peste 25 de milioane de lei pentru 10 hectare de spații verzi și agrement. Primar: „Va deveni principalul punct de atracție pentru petrecerea timpului liber”

Parcul Arini din Sebeș va fi transformat radical. Investiții de peste 25 de milioane de lei pentru 10 hectare de spații verzi și agrement. Primar: „Va deveni principalul punct de atracție pentru petrecerea timpului liber”

Parcul Arini din Sebeș va fi transformat radical în următoarele 18 luni, în urma implementării a două proiecte de reabilitare finanțate din fonduri nerambursabile. Autoritățile locale au predat oficial amplasamentul constructorului, marcând astfel debutul lucrărilor care vizează modernizarea unei suprafețe totale de aproximativ 10 hectare.

Primarul municipiului Sebeș. Dorin Nistor, a declarat pentru ziarulunirea.ro că proiectele reprezintă rezultatul unui efort început încă din anul 2019 și că investiția va schimba semnificativ aspectul și funcționalitatea parcului.

„Prin ADR Centru am încheiat contractul de finanțare pentru proiecte la care lucrăm încă din 2019, iar astăzi am ajuns într-un punct care ne îndreptățește să credem că peste un an și jumătate-doi acest parc va arăta cu totul și cu totul diferit”, a afirmat edilul.

Investiție de peste 25,5 milioane de lei în Parcul Arini din Sebeș

Valoarea totală a celor două proiecte depășește 25,5 milioane de lei și urmărește crearea unui spațiu urban modern, adaptat nevoilor tuturor categoriilor de vârstă.

„Este vorba de un proiect care se ridică la peste 25,5 milioane de lei și care va genera un spațiu urban facil din toate punctele de vedere. De o parte avem zona verde, unde rămânem consecvenți cu plantarea de arbori, amenajarea zonelor de umbră, de plimbare și de odihnă, dar și cu zone dedicate copiilor și tinerilor”, a explicat primarul.

,,Cele 10 hectare vor deveni principalul punct de atracție al Sebeșului pentru petrecerea timpului liber”

Conform proiectului, Parcul Arini va beneficia de noi locuri de joacă pentru copii, skate park, piste pentru biciclete, un teatru de vară și zone de picnic.

„Parcul va primi toate vârstele și vom avea o adresabilitate foarte mare. Sunt convins că aceste 10 hectare vor deveni principalul punct de atracție al Sebeșului pentru petrecerea timpului liber. Face parte din strategia noastră de a remodela atât zonele centrale ale orașului, cât și zonele de agrement și parcurile”, a precizat acesta.

Autoritățile estimează că lucrările vor fi finalizate în aproximativ 18 luni, cu condiția ca sezonul rece să nu provoace întârzieri semnificative.

„Acesta este termenul de finalizare al lucrărilor. Sperăm să nu apară impedimente legate de vreme pe timpul sezonului rece, astfel încât proiectul să poată fi dus la bun sfârșit în această perioadă”, a spus primarul.

Majoritatea arborilor maturi din parcul Arini ar urma să fie păstrați

În ceea ce privește vegetația existentă, administrația locală susține că va păstra majoritatea arborilor maturi din parc.

„Vom încerca să păstrăm toți copacii și nu vrem să tăiem decât exemplarele bolnave. Arborii vor fi toaletați, iar noi vom planta alții noi, astfel încât zona verde să aibă o densitate cât mai mare”, a declarat primarul Dorin Nistor.

Totodată, spațiile verzi vor fi refăcute integral și vor beneficia de sisteme moderne de irigații.

„Gazonul va fi înlocuit și vor fi instalate sisteme de irigație, astfel încât parcul să rămână verde inclusiv în sezonul cald. Știm că, după începerea lucrărilor la baraj, scăderea pânzei freatice a generat probleme pentru vegetația din această zonă, iar investițiile propuse vor contribui la remedierea acestei situații”, a conchis edilul din Sebeș.

Predarea amplasamentului a avut loc în cursul zilei de luni, 8 iunie 2026, iar în perioada următoare vor fi emise ordinele de începere a lucrărilor.

Modernizarea Parcului Arini reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de agrement a municipiului Sebeș, după reabilitarea Parcului Tineretului.

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