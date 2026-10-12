Foto: Liga 5, etapa a 5-a, Mureșul Gâmbaș, singura cu maximum de puncte! ACS Sânmiclăuș, noul lider în Seria 2
Liga 5, etapa a 5-a, Mureșul Gâmbaș, singura cu maximum de puncte! ACS Sânmiclăuș, noul lider în Seria 2, după victoria din derbyul de la Ocna Mureș
Liderul Seriei 1, Mureșul Gâmbaș, rămâne singura grupare cu maximum de puncte din cel de-a șaselea eșalon, după scorul rundei, 7-0 cu AFC Micești 2. Rămân fără succes ultimele două clasate, Independența Cut (3 egaluri), și Mureșul Săliștea (5 înfrângeri)
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Și în Seria 2, noul lider este ACS Sânmiclăuș (singura imbatabilă), după ce a învins, în deplasare, în derby-ul rundei pe CS Ocna Mureș 2 (avea doar victorii), care a coborât pe poziția a patra! Codașele Gaz Metan Valea Lungă (o remiză), Dacia Mihalț și Olimpia Petrisat (zero puncte) au rămas în continuare fără succes, iar AS Crăciunel a izbutit scorul rundei (9-1 la Petrisat).
Seria 1: Independența Cut – Olimpic Berghin 2-2, AFC Micești 2 – Mureșul Gâmbaș (0-7 (s-a jucat la… Gâmbaș, triplă Andrei Helerea), Mureșul Șibot – Viitorul Răhău 1-4 (triplă Alexandru Mura), Șoimii Ciumbrud – Mureșul Săliștea 5-3, Viitorul Pianu – Performanța 2 Ighiu 1-2.
Clasament: 1. Mureșul Gâmbaș 15 (20-2), 2. Șoimii Ciumbrud 12 (20-8), 3. Performanța 2 Ighiu 10 (13-5);
Etapa a șasea: *sâmbătă, 17 octombrie, ora 16.00: Mureșul Gâmbaș – Mureșul Șibot; *duminică, 17 octombrie, ora 16.00: Performanța Ighiu – Viitorul Răhău, Olimpic Berglin – AFC 2 Micești, Mureșul Săliștea – Independența Cut, Viitorul Pianu – Șoimii Ciumbrud.
Seria 2: CS Ocna Mureș 2 – ACS Sânmiclăuș 2-4, Dacia Mihalț – Progresul Fărău 4-6 (triplă, la oaspeți, Răzvan Dămian), Olimpia Petrisat – ACS Crăciunel 1-9, Gaz Metan Valea Lungă – Academia 2 Șona 0-4, Viitorul Vama Seacă – Spicul Bucerdea 3-4 (meci cu 3 eliminări).
Clasament: 1. ACS Sânmiclăuș 13 (19-6), 2. Academia 2 Șona 9 (28-9), 3. AS Crăciunel 12 (23-8);
Etapa a șasea: *duminică, 18 octombrie, ora 16.00: Progresul Fărău – CS 2 Ocna Mureș, Olimpia Petrisat – Dacia Mihalț, Academia Șona 2 – Viitorul Vama Seacă, AC Crăciunel – Spicul Bucerdea, ACS Sânmiclăuș – Gaz Metan Valea Lungă.
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