Foto: Liga 4, etapa a 5-a: Și Rapid CFR Teiuș a cunoscut gustul eșecului, acasă, cu ACS Oiejdea! Voința Stremț, primul eșec, la Baia de Arieș
Liga 4, etapa a 5-a: Și Rapid CFR Teiuș a cunoscut gustul eșecului, acasă, cu ACS Oiejdea! Voința Stremț, primul eșec, la Baia de Arieș! Voința Beldiu, la prima victorie
În Seria 1, Sportul Câmpeni rămâne pe prima poziție, după victoria internă din derby-ul cu Dacic Blandiana, având un meci mai mult decât urmăritoarele Hidro Mecanica Șugag și Dacic Blandiana (primul eșec stagional). În continuare, „lanterna roșie” Inter Ciugud are eșecuri pe linie.
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În Seria 2, Rapid CFR Teiuș, singura combatantă ce avea maximum de puncte, a suferit un eșec nescontat, acasă, cu ACS Oiejdea, în derby-ul rundei. Primul eșec stagional și pentru Voința Stremț, în deplasare, cu Arieșul Baia de Arieș, ce avea 4 înfrângeri, dar a predat „lanterna roșie”. Primul succes stagional și pentru Voința Beldiu.
Seria 1: Sportul Câmpeni – Dacic Blandiana 4-1, AFC Micești – Limbenii Limba 0-4, Inter Ciugud – Hidro Mecanica Șugag 0-3, VCG Vințu de Jos – ȘF 2 Valea Frumoasei 3-3 (triplă Flavius Pâclișan, la gazde), Cuprirom Abrud – a stat.
Clasament: 1. Sportul Câmpeni 12 (19-10), 2. Hidro Mecanica Șugag 9 (16-4), 3. Dacic Blandiana 7 (12-6);
Etapa 6: *sâmbătă, 17 octombrie, ora 16.00: Cuprirom Abrud – Hidro Mecanica Șugag; *duminică, 18 octombrie, ora 11.00: Limbenii Limba – Sportul Câmpeni; ora 16.00: Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Inter Ciugud, AFC Micești – stă.
Seria 2: Rapid CFR Teiuș – ACS Oiejdea 1-2, Voința Beldiu – Târnavele Tiur 2-1 (victorie repurtată în inferioritate numerică din minutul 10!, gazdele întorcând scorul după pauză), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Voința Stremț 2-1 (revenire de la 0-1), Nicolae Linca Cergău – Fortuna Lunca Mureșului 2-5 (triplă Denis Morea, la vizitatori), Recolta Crăciunel – a stat.
În clasament: 1 Rapid CFR Teiuș 12 (18-11), 2. ACS Oiejdea 10 (14-10), 3. Fortuna Lunca Mureșului 9 (18-5);
Etapa 5: *sâmbătă, 17 octombrie, ora 16.00: Voința Stremț – Rapid CFR Teiuș (derby-ul orgoliilor); *duminică, 18 octombrie, ora 16.00: Târnavele Tiur – Recolta Crăciunel, Nicolae Linca Cergău – Voința Beldiu, Fortuna Lunca Mureșului – ACS Oiejdea, Arieșul Apuseni Baia de Arieș – stă.
Foto: Rareș Niculaș (Beldiu), ACS Oiejdea
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