Sport

Foto: Liga 4, etapa a 5-a: Și Rapid CFR Teiuș a cunoscut gustul eșecului, acasă, cu ACS Oiejdea! Voința Stremț, primul eșec, la Baia de Arieș

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Liga 4, etapa a 5-a: Și Rapid CFR Teiuș a cunoscut gustul eșecului, acasă, cu ACS Oiejdea! Voința Stremț, primul eșec, la Baia de Arieș! Voința Beldiu, la prima victorie

În Seria 1, Sportul Câmpeni rămâne pe prima poziție, după victoria internă din derby-ul cu Dacic Blandiana, având un meci mai mult decât urmăritoarele Hidro Mecanica Șugag și Dacic Blandiana (primul eșec stagional). În continuare, „lanterna roșie” Inter Ciugud are eșecuri pe linie.

Citește și: Liga 4, etapa a patra: Rapid CFR Teiuș, singura cu maximum de puncte, Voința Stremț – scorul campionatului | SF Valea Frumoasei 2, set liderului Sportul Câmpeni

Petrecerea Divorțaților

În Seria 2, Rapid CFR Teiuș, singura combatantă ce avea maximum de puncte, a suferit un eșec nescontat, acasă, cu ACS Oiejdea, în derby-ul rundei. Primul eșec stagional și pentru Voința Stremț, în deplasare, cu Arieșul Baia de Arieș, ce avea 4 înfrângeri, dar a predat „lanterna roșie”. Primul succes stagional și pentru Voința Beldiu.

Seria 1: Sportul Câmpeni – Dacic Blandiana 4-1, AFC Micești – Limbenii Limba 0-4, Inter Ciugud – Hidro Mecanica Șugag 0-3, VCG Vințu de Jos – ȘF 2 Valea Frumoasei 3-3 (triplă Flavius Pâclișan, la gazde), Cuprirom Abrud – a stat.

Clasament: 1. Sportul Câmpeni 12 (19-10), 2. Hidro Mecanica Șugag 9 (16-4), 3. Dacic Blandiana 7 (12-6);

Etapa 6: *sâmbătă, 17 octombrie, ora 16.00: Cuprirom Abrud – Hidro Mecanica Șugag; *duminică, 18 octombrie, ora 11.00: Limbenii Limba – Sportul Câmpeni; ora 16.00: Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Inter Ciugud, AFC Micești – stă.

Seria 2: Rapid CFR Teiuș – ACS Oiejdea 1-2, Voința Beldiu – Târnavele Tiur 2-1 (victorie repurtată în inferioritate numerică din minutul 10!, gazdele întorcând scorul după pauză), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Voința Stremț 2-1 (revenire de la 0-1), Nicolae Linca Cergău – Fortuna Lunca Mureșului 2-5 (triplă Denis Morea, la vizitatori), Recolta Crăciunel – a stat.

În clasament: 1 Rapid CFR Teiuș 12 (18-11), 2. ACS Oiejdea 10 (14-10), 3. Fortuna Lunca Mureșului 9 (18-5);

Etapa 5: *sâmbătă, 17 octombrie, ora 16.00: Voința Stremț – Rapid CFR Teiuș (derby-ul orgoliilor); *duminică, 18 octombrie, ora 16.00: Târnavele Tiur – Recolta Crăciunel, Nicolae Linca Cergău – Voința Beldiu, Fortuna Lunca Mureșului – ACS Oiejdea, Arieșul Apuseni Baia de Arieș – stă.

Foto: Rareș Niculaș (Beldiu), ACS Oiejdea

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto: Victorii pentru LPS Sebeș Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia Under 17 | Elevii lui Kalanyos, remiză cu liderul, la Under 17, eșec drastic, 0-8 pentru „leuți”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 54 de minute

în

12 octombrie 2026

De

Victorii pentru LPS Sebeș Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia Under 17 | Elevii lui Kalanyos, remiză cu liderul, la Under 17, eșec drastic, 0-8 pentru „leuți”, 0-9 acasă! În etapa a opta a competițiilor fotbalistice juvenile organizate de FRF, conjudețenele au înregistrat două victorii (LPS Sebeș, Under 19 și CSM Unirea Alba Iulia, […]

Citește mai mult

Sport

Foto | Mihaela Mih-Dehelean înaintea participării la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Români de pretutindeni, hai să susținem România!”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

12 octombrie 2026

De

Mihaela Mih-Dehelean înaintea participării la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness 2026: „Români de pretutindeni, hai să susținem România!” Stațiunea Santa Susanna din Spania se pregătește să găzduiască, în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2026, Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, organizat sub egida Federației Internaționale de Culturism și Fitness (IFBB). La competiție va […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Liga 5, etapa a 5-a, Mureșul Gâmbaș, singura cu maximum de puncte! ACS Sânmiclăuș, noul lider în Seria 2

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

12 octombrie 2026

De

Liga 5, etapa a 5-a, Mureșul Gâmbaș, singura cu maximum de puncte! ACS Sânmiclăuș, noul lider în Seria 2, după victoria din derbyul de la Ocna Mureș Liderul Seriei 1, Mureșul Gâmbaș, rămâne singura grupare cu maximum de puncte din cel de-a șaselea eșalon, după scorul rundei, 7-0 cu AFC Micești 2. Rămân fără succes […]

Citește mai mult