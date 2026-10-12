„Maraton” judiciar astăzi pentru Călin Georgescu: Fostul candidat la prezidențiale va merge la DIICOT, Tribunalul București și Curtea de Apel București
„Maraton” judiciar astăzi pentru Călin Georgescu: Fostul candidat la prezidențiale va merge la DIICOT, Tribunalul București și Curtea de Apel București
Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, are programate luni, 12 octombrie, mai multe proceduri judiciare și audieri la trei instituții diferite, în cadrul dosarelor în care este implicat.
De la ora 08:00 la DIICOT, continuă activitățile de percheziție informatică, desfășurate în prezența lui Căllin Georgescu, în dosarul de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat de anchetatori la peste 1,1 milioane de euro, potrivit TVR Info, notează Adevărul.
La ora 09:00, fostul candidat va fi adus la Tribunalul București, unde va solicita înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar.
Urmează Curtea de Apel București, unde, de la ora 12:00, este programat un nou termen în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat.
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