Foto | A început montarea indicatoarelor de iarnă pe autostrada A1: Conducătorii auto, îndemnați să-și echipeze mașinile corespunzător
A început montarea indicatoarelor de iarnă pe autostrada A1: Conducătorii auto, îndemnați să-și echipeze mașinile corespunzător
Șoferii care circulă pe autostrada A1 sunt avertizați că au început să fie montate indicatoarele specifice sezonului rece. Semnalizarea este instalată înainte de debutul oficial al sezonului de iarnă, programat pentru 20 octombrie în zonele montane și 1 noiembrie în zonele de șes.
Conducătorii auto sunt îndemnați să își echipeze mașinile corespunzător și să adapteze viteza la condițiile de drum.
„Pe autostrada A1 a început montarea indicatoarelor specifice sezonului de iarnă. Semnalizarea se instalează înainte de începerea oficială a sezonului: 20 octombrie în zonele de munte și 1 noiembrie în zonele de șes.
Le reamintim conducătorilor auto să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece și să adapteze viteza la condițiile de drum”, a transmis DRDP Timișoara în dimineața zilei de luni, 12 octombrie 2026.
sursa foto: DRDP Timișoara
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