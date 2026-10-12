Curier Județean

12 octombrie | Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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12 octombrie | Prețurile la benzină și motorină la Alba Iulia: Cât costă carburanții astăzi în oraș

Prețurile carburanților au rămas aproape neschimbate în ultimele zile la Alba Iulia, însă se mențin la niveluri ridicate din cauza tensiunilor geopolitice. Prețul mediu al unui litru de benzină este de aproximativ 10,15 lei, iar cel al motorinei ajunge la circa 10,91 lei pe litru.

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Prețul carburanților în Alba Iulia, luni, 12 octombrie 2026: 

OMV:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.17 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.86 lei
  • Benzină – 10.11 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.15 lei

Mol:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.14 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.92 lei
  • Benzină – 10.17 lei

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%, potrivit Libertatea.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Amintim că Ministerul Finanțelor a crescut reducerea accizei pentru motorina standard de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026, mai notează sursa citată.

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