Târg de Crăciun grandios într-o comună din Alba! Pregătiri pentru cea mai mare destinație de sărbători din județ. Cum va arăta ,,Vatra Crăciunului”

Un adevărat oraș de Crăciun, întins pe aproximativ 20.000 de metri pătrați, cu patinoar, carusel, trenuleț, Satul lui Moș Crăciun, mii de lumini, spectacole și zeci de atracții pentru copii și adulți. Acesta este proiectul „Vatra Crăciunului – Ighiu”, un eveniment care se va desfășura între 28 noiembrie 2026 și 7 ianuarie 2027 și care își propune să devină cel mai mare târg de Crăciun din județul Alba.

Timp de 41 de zile, comuna Ighiu ar urma să se transforme într-un spațiu dedicat sărbătorilor de iarnă, în care vizitatorii vor putea petrece câteva ore alături de familie, vor descoperi produse tradiționale, se vor bucura de spectacole și vor avea parte de numeroase activități tematice.

Patinoar, carusel și trenuleț, într-un decor de poveste

Unul dintre punctele de atracție ale evenimentului va fi Tunelul Luminilor, un traseu decorat cu mii de beculețe, arcade luminoase, fulgi și instalații tridimensionale. Acesta va conduce vizitatorii către un brad uriaș, amplasat în piața centrală a târgului.

Cei mici vor avea la dispoziție un întreg univers de explorat în Satul lui Moș Crăciun, unde sunt prevăzute Casa Moșului, Poșta Polului Nord, Atelierul Spiridușilor, Fabrica de Cadouri și Fabrica de Turtă Dulce. Copiii vor putea să-i scrie Moșului, să participe la ateliere creative, să decoreze turtă dulce și să pornească în vânătoare de comori.

Printre atracțiile anunțate se mai numără un patinoar amenajat în zona tematică Polul Nord, un carusel iluminat și un trenuleț care va parcurge un traseu circular prin târg. Decorurile cu reni, sania lui Moș Crăciun, figurinele de iarnă și numeroasele zone foto sunt gândite pentru a completa experiența vizitatorilor.

40 de căsuțe și zeci de opțiuni gastronomice

Târgul va include până la 40 de căsuțe cu produse artizanale, decorațiuni de Crăciun, obiecte realizate manual, ceramică, bijuterii, produse din lemn și cadouri. Vizitatorii vor putea descoperi și produse tradiționale, precum miere, brânzeturi și dulcețuri, oferite de producători.

Pentru cei care vor să se bucure de preparate calde în atmosfera sărbătorilor, proiectul prevede o zonă gastronomică în care vor fi amplasate aproximativ 10–20 de food truck-uri, cu mese și spații de relaxare.

O zonă separată va fi dedicată tradițiilor românești, cu preparate la ceaun, meșteșuguri și șezători, într-un decor care își propune să readucă atmosfera Crăciunului de altădată.

Concerte, spectacole și activități pentru întreaga familie

Programul va cuprinde spectacole, concerte, colinde, seri tematice și activități dedicate copiilor. Sunt prevăzute concursuri de creație, dans și fotografie, competiții tematice de Crăciun și programe speciale pentru școli și familii.

Evenimentul va fi gândit atât pentru vizitele din timpul zilei, când accentul va cădea pe activitățile pentru copii, ateliere și cumpărături, cât și pentru serile în care instalațiile luminoase, muzica și spectacolele vor transforma târgul într-un spațiu de întâlnire și relaxare.

Pentru cei care doresc să petreacă mai mult timp aici, planul include și spații încălzite, igloo-uri pentru grupuri și zone de relaxare.

Revelion în aer liber, la Ighiu

Unul dintre momentele importante ale evenimentului este programat pentru noaptea de 31 decembrie, când organizatorii își propun să transforme târgul într-un spațiu de petrecere în aer liber pentru întâmpinarea anului 2027.

Programul conceptual al Revelionului include concerte, DJ, momente artistice și numărătoarea inversă până la miezul nopții. Sunt prevăzute, de asemenea, zone gastronomice și spații dedicate celor care vor să sărbătorească într-un cadru special.

Pentru începutul noului an sunt anunțate activități și atracții care vor continua și în primele zile din ianuarie, până la închiderea evenimentului, programată pentru 7 ianuarie 2027.

Un nou punct de atracție pentru județul Alba

Prin suprafața de aproximativ 20.000 de metri pătrați, durata de 41 de zile și varietatea activităților propuse, „Vatra Crăciunului – Ighiu” își propune să depășească formatul unui târg tradițional și să devină o destinație de iarnă pentru familii, localnici și turiști.

Obiectivul declarat este ca evenimentul să devină cel mai mare târg de Crăciun din județul Alba, cu ambiția de a atrage vizitatori și din alte zone ale Transilvaniei.

Târgul este programat să se desfășoare în perioada 28 noiembrie 2026 – 7 ianuarie 2027, la Ighiu, iar conceptul anunțat promite să aducă într-un singur loc lumini, gastronomie, tradiții, distracție pentru copii și evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă.

O parte dintre atracțiile prezentate fac parte din planul de concept al evenimentului, configurația și programul final urmând să stabilească forma concretă a experiențelor oferite publicului.

Foto: Conținut AI, cu caracter informativ

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