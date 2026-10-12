Foto | Aur la dans pentru Alba Iulia! Lukas Orzeiu și Maya Urs, campioni internaționali la Latino și locul 4 la categoria Youth
Aur la dans pentru Alba Iulia! Lukas Orzeiu și Maya Urs, campioni internaționali la Latino și locul 4 la categoria Youth
Lukas Orzeiu și Maya Urs au reprezentat cu mândrie orașul Alba Iulia la prestigiosul concurs internațional WDSF Top Dance Open 2026, desfășurat în orașul Raszyn din Polonia. Participarea lor s-a dovedit a fi un adevărat succes, cei doi sportivi reușind performanțe deosebite, respectiv locul 1 și medalia de aur la categoria DSE GrandPrix Junior 2 Latino.
Într-o categorie superioară vârstei lor, WDSF Youth Open Latino (16–18 ani), Lukas și Maya au reușit o performanță extraordinară, calificarea în finală și ocuparea locului 4, fiind la doar un pas de podium. Această clasare confirmă valoarea, munca și evoluția constantă a celor doi sportivi.
„Felicitări din suflet, Lukas și Maya! Suntem mândri de voi și de rezultatele pe care le obțineți pe cele mai importante ringuri de dans internaționale. Vă dorim mult succes în continuare, energie, ambiție și cât mai multe podiumuri la următoarele competiții naționale și internaționale”, au transmis antrenorii Bianca și Ionuț Ionescu.
Povestea Mayei Urs și Lukas Orzeiu este cu atât mai frumoasă pentru că au început să danseze împreună foarte mici. Potrivit antrenorilor Bianca și Ionuț Ionescu, cei doi au început în 2018, iar în 2021, la aproximativ 10–11 ani, au intrat pentru prima dată într-o finală de Campionat Național. De atunci, au avut o prezență constantă în fazele finale ale competițiilor naționale și în loturile naționale. În martie 2026, titlul de campioni naționali Junior II Latino le-a oferit din nou oportunitatea de a reprezenta România la Europene și Mondiale.
Din prezentarea făcută de antrenorii lor, Maya este descrisă ca o dansatoare foarte energică, atletică și expresivă, cu o afinitate puternică pentru dansurile latino, în timp ce Lukas este caracterizat prin disciplină, calm, ambiție și eleganță.
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