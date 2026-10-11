CSM-CSU Alba Iulia, eșec la debutul în Liga I la baschet feminin, 51-54 cu CSU UVT Timișoara, în fața unei săli pline
CSM-CSU Alba Iulia, eșec la debutul în Liga I la baschet feminin, 51-54 cu CSU UVT Timișoara, în fața unei săli pline, în runda inagurală
CSM-CSU Alba Iulia, noua echipă de baschet feminin din Cetatea Marii Uniri, a suferit un eșec la debutul în Liga I (al doilea eșalon competițional), pe teren propriu, cu CSU UVT Timișoara.
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În fața unei săli pline, semn că pasiunea pentru sportul sub panou în Cetatea Marii Uniri nu s-a pierdut în cei 8 ani de absență de pe harta națională, gruparea albaiuliană a pierdut confruntarea din runda inaugurală, scor 51-54 (7-13, 13-15, 13-18, 18-8). Condusă la pauza mare la o diferență de 8 puncte (20-28) și cu un ecart de 13 puncte înaintea ultimul sfert (33-46), tânăra formație gazdă a reușit o revenire spectaculoasă și a avut chiar un avantaj de un punct când mai era un minut de joc!
„S-au simțit emoțiile și lipsa de experiență. Ne-am dorit enorm să învingem, dar în cele din urmă am trăit, alături de spectatori, bucuria unui nou meci de baschet la Alba Iulia”, un sentiment extraordinar”, a declarat antrenorul Valentin Urian. Nouă dintre componentele CSM-CSU Alba Iulia evoluează și la Under 17.
Au marcat Alexia Rus – 12 puncte, Milica Lazic – 9, Ingrid Baicon-Ciban – 8, Karina Onea – 6, Ruxandra Brustur-Chiș – 5, Alessia Porav și Adina Ivașcu-Bodea – câte 4, Ilinca Miron – 3. Următoarea confruntare va fi tot acasă, duminică, 18 octombrie, cu Politehnica Iași (a întâlnit alPHa Prahova Ploiești în primul meci).
Formația pregătită de Valentin Urian aduce pe harta sportului sub panou Alba Iulia, după o pauză de 8 ani, cu o participare în al doilea eșalon competițional
Această inițiativă are la bază colaborarea dintre CS Municipal Alba Iulia și CS Universitar Alba Iulia (la fel s-a procedat recent și la rugby feminin), având alături Primăria Municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, dar și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, un parteneriat care vizează perspectiva.
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