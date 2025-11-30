FOTO | La Teiuș au fost montate ornamentele de sărbători. Parcul central și satele aparținătoare, pregătite pentru pentru luna decembrie
Primăria orașului Teiuș a început montarea ornamentelor de sărbători în parcul central, pe strada Decebal și în zonele principale din satele Beldiu, Căpud, Pețelca și Coșlariu Nou, pentru a aduce atmosfera lunii decembrie mai aproape de comunitate.
„În limita resurselor, specifice vremurilor pe care le trecem cu toții, ne străduim să intrăm în atmosfera de sărbătoare a lunii decembrie, montând, spre deliciul celor mici, dar și a celor mari, ornamentele de sărbători în parcul central al orașului nostru, pe strada Decebal și în punctele centrale ale satelor noastre Beldiu, Căpud, Pețelca și în Coșlariu Nou”, au transmis reprezentanții Primăriei Teiuș.
Aceștia adaugă că, deși zăpada se lasă încă așteptată, spiritul sărbătorilor începe să se facă simțit. „Chiar dacă momentan zăpada lipsește, spiritul sărbătorilor ne cuprinde încet, încet, pe fiecare dintre noi, îndemnându-ne să fim mai buni, mai solidari între noi și cu cei aflați în nevoie, așa cum se cuvine unor creștini și români adevărați”, mai transmit autoritățile locale.
