VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă

Municipiul Alba Iulia își pregătește centrul istoric pentru atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă. În această dimineață, echipele responsabile au început montarea luminițelor de Crăciun în Cetatea Alba Carolina și în alte zone din oraș.

Străzile, porțile și zidurile cetății vor fi împodobite cu decorațiuni luminoase care vor transforma zona într-un adevărat spectacol vizual, pregătind locuitorii și vizitatorii pentru târgurile și evenimentele ce urmează. Și alte zone din oraș au fost împodobite cu luminițe colorate, gata să aducă bucurie și zâmbete pe toată perioada sărbătorilor, dar nu numai, pe fețele albaiulienilor și a vizitoatorilor.

Târgul de Crăciun Alba Iulia 2025 va avea loc în perioada 21 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în Piața Visconti, pe latura de vest a Cetății Alba Carolina. Evenimentul, organizat de o firmă privată, va oferi un patinoar, un carusel și numeroase căsuțe cu delicii culinare și produse artizanale.

Municipalitatea va contribui cu un brad de Crăciun impresionant și cu iluminatul festiv, pentru ca vizitatorii să simtă din plin spiritul sărbătorilor.

Pe 6 decembrie, un al doilea târg dedicat sărbătorilor va fi deschis în curtea Palatului Principilor Transilvaniei, oferind locuitorilor din Alba Iulia și turiștilor o serie de atracții suplimentare, dulciuri, jucării și produse de artizanat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI