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Foto: La Școala de Fotbal Valea Frumoasei și… fotbal feminin! 30 de fete și echipă la Under 12

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 minute

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La Școala de Fotbal Valea Frumoasei și… fotbal feminin! 30 de fete și echipă la Under 12, în competiția AJF Alba

La Școala de Fotbal Valea Frumoasei se joacă și fotbal feminin. Clubul de pe Valea Sebeșului a strâns 30 de micuțe fotbaliste și participă la categoria under 12, la competiția respectivă organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba.

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Petrecerea Divorțaților

Antrenamentele conduse de Florian Pintilie (președintele clubului) și Vasile Bud se desfășoară la Sebeș, în perioada rece la Sala de Sport din Lancrăm, iar în restul anului pe terenul sintetic de la Colegiul „Lucian Blaga”. Jucătoarele, cu vârste între 6 ani și 12 ani, au gratuitate la ședințele de pregătire, transport și echipamente.

Am decis să începem acest proiect de a antrena și fete pentru că iubim fotbalul. Dar și din dorința de a oferi o variantă reprezentantelor sexului frumos din Sebeș și împrejurimi să facă fotbal organizat exclusiv în echipe 100% feminine”, a spus Florin Pintilie.

Școala de Fotbal Valea Frumoasei activează în Superliga Alba, clasându-se pe locul 4, aproape sigură de calificarea în play-off (tot pe locul 4 se regăsește și echipa secundă, în Seria 1 din Liga 4). Asta, după ce în ediția anterioară, în premieră pe a patra scenă, a încheiat pe poziția a șaptea, fiind revelația stagiunii prin calificarea în finala Cupei României.

Acel meci, pierdut 1-2 pe „Cetate”, cu campioana Viitorul Sântimbru (gol decisiv D. Lupșan, 90+4), a adus o pată de culoare în fotbalul județean, grație galeriei superbe din „Peluza Copiilor”.

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