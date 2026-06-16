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Sport

VIDEO: „Peluza copiilor” Valea Frumoasei, senzațională, pe „Cetate”, la finala Cupei României!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 32 de minute

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Dincolo de rezultatul înregistrat pe „Cetate”, la finala Cupei României, Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, scor 2-1, rămâne atmosfera de pe arena albaiuliană!

Principala „vinovată”, în sens pozitiv este  galeria „Peluza copiilor” Valea Frumoasei. Atmosferă superbă la finala Cupei României, cu Fanfara din Petrești care a intonat Imnul Național înaintea startului.

Citește și: VIDEO: Viitorul Sântimbru, event județean, după 2-1 (0-0) cu Valea Frumoasei în finala Cupei României | Stagiune de pus în ramă pentru echipa din Galtiu

S-a remarcat galeria formației din Săsciori, care a ocupat sectorul rezervat de obicei fanilor oaspeți pe „Cetate”, a etalat o coregrafie cu un banner imens, cartonașe și fumigene.

 

Fanii de pe Valea Sebeșului au impresionat din toate punctele de vedere, plecând de la modul cum și-au încurajat favoriții, dar și atitudinea de la finalul întâlnirii, când, aidoma, suporterilor japonezi, au făcut o curățenie exemplară în sectorul rezervat, adunând totul în saci adecvați.

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