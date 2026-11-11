Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului să renunțe imediat la interdicția anunțată”

Evenimentele oficiale de 1 Decembrie din oraș nu vor include mitinguri politice, ci doar momente patriotice, comemorative sau aniversare, a anunțat, în urmă cu câteva zile, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Europarlamentarul Diana Şoşoacă, președinta partidului S.O.S. România, îl critică pe Gabriel Pleșa după anunțul privind interzicerea manifestațiilor cu caracter politic în timpul evenimentelor organizate pe 1 Decembrie 2026, de Ziua Națională a României, scrie România TV.

Diana Șoșoacă: ,,Probleme grave privind respectarea libertății de exprimare și a dreptului constituțional la întrunire”

„Anunțul primarului liberal de la Alba Iulia, Gabriel Pleșa, privind interzicerea manifestațiilor cu caracter politic de 1 Decembrie 2026 ridică probleme grave privind respectarea libertății de exprimare și a dreptului constituțional la întrunire.

Este inadmisibil ca în orașul Marii Uniri, tocmai de Ziua Națională a României, autoritățile să anunțe o interdicție generală întemeiată pe caracterul politic al unei manifestații!

De când a devenit exprimarea unei opinii politice un pericol pentru sărbătoarea națională şi o infracţiune care trebuie prevenită? De când trebuie românii să își lase convingerile la intrarea în Alba Iulia?

Primarul liberal Gabriel Pleșa invocă incidentele și huiduielile din anul precedent pentru a justifica această măsură. Dar de când sunt huiduielile un pericol pentru ordinea publică şi argumente pentru interzicerea anticipată a tuturor manifestațiilor politice pașnice?

Liberalii au o alergie cronică la exprimarea nemulțumirii publice! Istoria ne amintește de reprimarea sângeroasă a răscoalei țărănești din 1907, când guvernul liberal a omorât peste 11.000 de țărani și de august 1929 când au omorât zeci de mineri și au rănit sute, precumși plandemia când împreuna cu USR și sprijinul PSD au omorât peste 65.000 de români și i-au aruncat în saci negrii de plastic. Astăzi, după ce Ilie Bolojan a fost huiduit anul trecut la Alba Iulia, primarul liberal Gabriel Pleșa anunță interzicerea manifestațiilor politice de Ziua Națională. Ce veţi face, ne împuşcaţi şi în 2026, dacă vrem să depunem coroane de flori la Alba Iulia sau ne interziceți cu gloanțe intrarea în orașul Marii Uniri? Ilie Bolojan, a fost huiduit la Alba Iulia de oamenii pe care i-a adus la sapă de lemn după ce a mărit birurile, a tăiat pensiile şi salariile, inclusiv indemnizaţia persoanelor cu dizabilităţi, în timp ce miliardele de euro le-a trimis lui Zelensky în Ucraina.

Constituția României garantează, prin articolul 39, libertatea întrunirilor, iar prin articolul 30, libertatea de exprimare. Articolul 53 stabilește condiții stricte pentru restrângerea exercițiului drepturilor fundamentale, și numai prin lege, nu prin pofta unui primar.

Mai mult, articolul 1 din Legea nr. 60/1991 garantează expres libertatea cetățenilor de a-și exprima opiniile politice și de a participa la manifestații pașnice.

O manifestație pașnică nu devine ilegală doar pentru că mesajul său este incomod pentru cei aflați la putere. Iar huiduirea unui politician nu poate fi confundată automat cu violența!

Ce se întâmplă cu dreptul la protest în România? Când oierii ies în stradă, trebuie să se teamă de intervenția forțelor de ordine. Când cetățenii își exprimă nemulțumirea faţă de un politician, sunt interzise întrunirile.

Cer public primarului Gabriel Pleșa să renunțe imediat la interdicția anunțată privind manifestațiile politice de 1 Decembrie și să respecte dreptul constituțional al românilor la liberă exprimare și întrunire pașnică. Oricum nu dăm doi bani pe pofta lui și vom veni și vom face orice ne trece prin cap în limita Constituției și a legii, inclusiv să huiduim trădătorii României.

Alba Iulia este un simbol al unității și suveranității naționale, nu un spațiu în care drepturile constituționale pot fi acordate sau retrase după pofta primarului. Ziua Națională trebuie să poată fi celebrată în siguranță, cu respectarea demnității sărbătorii, dar și a pluralismului politic. Alba Iulia nu este moșia PNL, iar 1 Decembrie nu este sărbătoarea puterii! Niciun primar nu poate confisca Ziua Națională pentru a reduce la tăcere vocile incomode! Și nici nu va putea! Vreți să ne ambiționați să venim cu milioanele la Alba Iulia? DEJA AȚI FĂCUT-O! Suntem în legitimă apărare, primare! Ia-ți labele de pe români, România și Ziua Națională!

Noi nu uităm!

Noi nu iertăm!

Noi suntem pedeapsa voastră!”, a transmis av. europarlamentar Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, conform sursei citate.

Reamintim că, primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre evenimentele și manifestațiile care vor avea loc sau nu în oraș de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. El a spus că nu dorește să mai autorizeze mitinguri cu caracter politic, pentru a evita repetarea incidentelor de anul trecut, când au avut loc huiduieli, îmbrânceli și conflicte între participanți.

Edilul a precizat că vor fi permise manifestații cu caracter patriotic, comemorativ sau aniversar.

,,Am spus încă din 2 decembrie anul trecut că nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Nu vreau să dau vina pe nimeni, nici… Probabil au fost chestii ad-hoc, nu neapărat organizate, dar, datorită faptului că am tolerat, pentru că niciodată la Alba Iulia nu s-a întâmplat acest lucru, au fost niște îmbrânceli la Catedrala Încoronării, huiduieli la Imnul Național și alte lucruri care sunt de nedorit. Inclusiv anumite conflicte mai mici între diferiți participanți.”, a explicat primarul din Alba Iulia.

Sursă FOTO: Arhivă (Diana Șoșoacă la Alba Iulia în 1 Decembrie 2025)

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