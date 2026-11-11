Apărătorul Valentin Boldea (CIL Blaj), accidentare gravă la umărul stâng, contra fostei echipe, intervenție chirurgicală și absență până la primăvară

Valentin Boldea, jucătorul de bandă stânga al divizionarei terțe CIL Blaj, a suferit o accidentare gravă la umărul stâng, în partida din etapa a opta a Seriei 7, contra fostei echipe, acum o lună.

O partidă încheiată 2-2, în 9 octombrie, a produs accidentarea apărătorului lateral, înlocuit în minutul 38, acesta, cu umărul imobilizat într-o orteză, nemaijucând fotbal în acest an „Accidentarea s-a produs în timpul meciului cu Universtiar Alba Iulia, în urma unui contact în care am căzut și m-am lovit destul de puternic la umărul stâng. Inițial, am sperat că este doar o accidentare de moment, însă durerile erau mai mari decat niste dureri normale si senzatia de instabilitate a persistat, iar investigațiile medicale au arătat că situația este mai serioasă. Din fericire, nu am mai trecut printr-o accidentare atât de gravă până acum. Este cu siguranță unul dintre cele mai dificile momente de până acum„, a spus Valentin, care va suporta o intervenție chirurgicală vineri

*Dublă leziune

O pierderea grea pentru „galben-albaștrii” pregătiți de Daniel Tătar, Bodea însemnând o „piesa de bază” în angrenajul formației din „Mica Romă”, revelația acestui sezon, cu 5 etape cu maximum de puncte și angrenată în lupta pentru accederea, în premieră, în play-off. „Diagnosticul este de leziune Bankart, însoțită de o leziune Hill-Sachs, în urma unei luxații de umăr. Este prima luxație de acest fel pe care am avut-o, însă medicii au considerat că este necesară o intervenție chirurgicală artroscopică pentru a repara leziunile și pentru a stabiliza umărul”, a povestit jucătorul, ce are la activ două reușite și 3 asisst-uri în stagiunea curentă.

Jucătorul în vârstă de 22 de ani este nevoie să suporte o intervenție chirurgicală, programată… vineri… 13 noiembrie, revenirea pe gazon fiind pronosticată abia la primăvara anului viitor.

„În ceea ce privește revenirea, urmează o perioadă destul de lungă de recuperare, care va presupune imobilizare, kinetoterapie și multă muncă. Nu vreau să grăbesc lucrurile, pentru că îmi doresc să revin la capacitate maximă și să pot practica fotbalul fără teamă sau riscul unei noi accidentări. Revenirea pe teren va depinde foarte mult de evoluția recuperării și de acordul medicilor„, a precizat tânărul fotbalist

Originar din Crăciunelu de Jos, acesta a început fotbalul la CSȘ Blaj, cu antrenorul Alin Hancăș, apoi a trecut la Gaz Metan Mediaș juniori. A revenit în Alba, în eșalonul terț, la CS Univesitar Alba Iulia, de unde, acum, 2 ani a trecut la CIL Blaj

„Este o perioadă dificilă, dar încerc să privesc lucrurile cu optimism. Știu că mă așteaptă multă muncă și răbdare, însă sunt hotărât să trec peste acest obstacol și să revin mai puternic. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă susțin și celor care sunt alături de mine în această perioadă. Sunt convins că voi reveni pe teren și că această experiență mă va face mai puternic, atât ca sportiv, cât și ca om„, a completat Valentin Boldea. Absența sa l-a obligat pe Daniel Tătar să improvizeze cu Jica, apărător central, în flancul stâng

Foto: Peter SZILAGY

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