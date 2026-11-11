Valentin Boldea (CIL Blaj), accidentare gravă la umărul stâng, contra fostei echipe, intervenție chirurgicală și absență până la primăvară
Apărătorul Valentin Boldea (CIL Blaj), accidentare gravă la umărul stâng, contra fostei echipe, intervenție chirurgicală și absență până la primăvară
Valentin Boldea, jucătorul de bandă stânga al divizionarei terțe CIL Blaj, a suferit o accidentare gravă la umărul stâng, în partida din etapa a opta a Seriei 7, contra fostei echipe, acum o lună.
O partidă încheiată 2-2, în 9 octombrie, a produs accidentarea apărătorului lateral, înlocuit în minutul 38, acesta, cu umărul imobilizat într-o orteză, nemaijucând fotbal în acest an „Accidentarea s-a produs în timpul meciului cu Universtiar Alba Iulia, în urma unui contact în care am căzut și m-am lovit destul de puternic la umărul stâng. Inițial, am sperat că este doar o accidentare de moment, însă durerile erau mai mari decat niste dureri normale si senzatia de instabilitate a persistat, iar investigațiile medicale au arătat că situația este mai serioasă. Din fericire, nu am mai trecut printr-o accidentare atât de gravă până acum. Este cu siguranță unul dintre cele mai dificile momente de până acum„, a spus Valentin, care va suporta o intervenție chirurgicală vineri
*Dublă leziune
O pierderea grea pentru „galben-albaștrii” pregătiți de Daniel Tătar, Bodea însemnând o „piesa de bază” în angrenajul formației din „Mica Romă”, revelația acestui sezon, cu 5 etape cu maximum de puncte și angrenată în lupta pentru accederea, în premieră, în play-off. „Diagnosticul este de leziune Bankart, însoțită de o leziune Hill-Sachs, în urma unei luxații de umăr. Este prima luxație de acest fel pe care am avut-o, însă medicii au considerat că este necesară o intervenție chirurgicală artroscopică pentru a repara leziunile și pentru a stabiliza umărul”, a povestit jucătorul, ce are la activ două reușite și 3 asisst-uri în stagiunea curentă.
Jucătorul în vârstă de 22 de ani este nevoie să suporte o intervenție chirurgicală, programată… vineri… 13 noiembrie, revenirea pe gazon fiind pronosticată abia la primăvara anului viitor.
„În ceea ce privește revenirea, urmează o perioadă destul de lungă de recuperare, care va presupune imobilizare, kinetoterapie și multă muncă. Nu vreau să grăbesc lucrurile, pentru că îmi doresc să revin la capacitate maximă și să pot practica fotbalul fără teamă sau riscul unei noi accidentări. Revenirea pe teren va depinde foarte mult de evoluția recuperării și de acordul medicilor„, a precizat tânărul fotbalist
Originar din Crăciunelu de Jos, acesta a început fotbalul la CSȘ Blaj, cu antrenorul Alin Hancăș, apoi a trecut la Gaz Metan Mediaș juniori. A revenit în Alba, în eșalonul terț, la CS Univesitar Alba Iulia, de unde, acum, 2 ani a trecut la CIL Blaj
„Este o perioadă dificilă, dar încerc să privesc lucrurile cu optimism. Știu că mă așteaptă multă muncă și răbdare, însă sunt hotărât să trec peste acest obstacol și să revin mai puternic. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care mă susțin și celor care sunt alături de mine în această perioadă. Sunt convins că voi reveni pe teren și că această experiență mă va face mai puternic, atât ca sportiv, cât și ca om„, a completat Valentin Boldea. Absența sa l-a obligat pe Daniel Tătar să improvizeze cu Jica, apărător central, în flancul stâng
Foto: Peter SZILAGY
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: La Școala de Fotbal Valea Frumoasei și… fotbal feminin! 30 de fete și echipă la Under 12
La Școala de Fotbal Valea Frumoasei și… fotbal feminin! 30 de fete și echipă la Under 12, în competiția AJF Alba La Școala de Fotbal Valea Frumoasei se joacă și fotbal feminin. Clubul de pe Valea Sebeșului a strâns 30 de micuțe fotbaliste și participă la categoria under 12, la competiția respectivă organizată de Asociația […]
Nicolae Stanciu, regele fotbalului chinez! Internaționalul albaiulian a fost desemnat jucătorul anului 2026 în prima ligă din China
Nicolae Stanciu, regele fotbalului chinez! Internaționalul albaiulian a fost desemnat jucătorul anului 2026 în prima ligă din China Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu traversează unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale, după ce a fost desemnat jucătorul anului 2026 în prima ligă de fotbal din China. Internaționalul român a avut un sezon remarcabil la […]
Alba în SuperLigă: Aiudeanul Bogdan Andone, victorie uriașă cu FC Argeș, care a schimbat liderul!
Alba în SuperLigă: Aiudeanul Bogdan Andone, victorie uriașă cu FC Argeș, care a schimbat liderul! Antrenorul aiudean Bogdan Andone a dat lovitura în ultima etapă a turului, victorie uriașă la Mioveni, contra „câinilor roșii”, care a schimbat liderul pe prima scenă, la finele turului. Un succes așteptat de FC Argeș de 10 partide (!), Dinamo […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări
Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări...
Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului să renunțe imediat la interdicția anunțată”
Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție
Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5...
Video | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni...
Curier Județean
12-13 noiembrie 2026 | Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului
Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului Județul Alba se va afla...
Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o autoutilitară și o mașină
Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...