VIDEO | Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție
Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție
Un bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție.
Potrivit IPJ Alba, la data de 10 noiembrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din comuna Lopadea Nouă, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Aiud.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 luni și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Pentru executarea pedepsei, bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.
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