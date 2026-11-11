Ştirea zilei

VIDEO | Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 noiembrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din comuna Lopadea Nouă, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 luni și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Pentru executarea pedepsei, bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud.

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