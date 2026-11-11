Curier Județean

Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o autoutilitară și o mașină

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

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Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o autoutilitară și o mașină

Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, pe sensul de deplasare Sebeș – Deva, în această dimineață, în jurul orei 05:15, la kilometrul 335. O persoană a fost rănită, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

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Din primele verificări efectuate, a reieșit că un tânăr în vârstă de 21 de ani, din județul Bihor, în timp ce conducea o autoutilitară pe direcția Sebeș – Deva, la kilometrul 335 ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care, anterior, ar fi fost implicat într-un alt incident rutier soldat cu pagube materiale.

În urma impactului, șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 44 de ani, domiciliat în municipiul București, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Foto: arhivă

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