Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o autoutilitară și o mașină
Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o autoutilitară și o mașină
Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, pe sensul de deplasare Sebeș – Deva, în această dimineață, în jurul orei 05:15, la kilometrul 335. O persoană a fost rănită, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Din primele verificări efectuate, a reieșit că un tânăr în vârstă de 21 de ani, din județul Bihor, în timp ce conducea o autoutilitară pe direcția Sebeș – Deva, la kilometrul 335 ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care, anterior, ar fi fost implicat într-un alt incident rutier soldat cu pagube materiale.
În urma impactului, șoferul autoturismului, un bărbat în vârstă de 44 de ani, domiciliat în municipiul București, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.
În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Foto: arhivă
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