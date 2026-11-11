Foto | Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări

Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări

Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea, la începutul lunii noiembrie 2026, este de 82%, potrivit unui mesaj publicat de DRDP Timișoara pe o rețea de socializare.

La principalele categorii de lucrări, situația este următoarea, anunță sursa citată:

Sectorul D, zona Margina: Se execută lucrări de așternere a stratului de bază.

Structuri (pasaje și viaducte): stadiu de realizare 75%

La pasajul din zona Margina se armează placa de suprabetonare.

La pasajul de peste 1 km au fost montate toate grinzile, iar în prezent se lucrează la montarea predalelor.

La viaductul dintre cele două tuneluri a fost finalizată placa de suprabetonare pe ambele căi.

Tuneluri: În galeriile tunelului lung continuă lucrările la structura interioară: armarea, cofrarea și betonarea radierului, respectiv hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale.

Instalații: A început execuția infrastructurii pentru sistemele ITS din interiorul tunelurilor.

Iluminat: În zona mediană, pe sectoarele unde lucrările sunt avansate, au fost montați stâlpii de iluminat prevăzuți în proiect.

Sursă FOTO: DRDP Timișoara

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