Foto | Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări
Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări
Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea, la începutul lunii noiembrie 2026, este de 82%, potrivit unui mesaj publicat de DRDP Timișoara pe o rețea de socializare.
La principalele categorii de lucrări, situația este următoarea, anunță sursa citată:
Sectorul D, zona Margina: Se execută lucrări de așternere a stratului de bază.
Structuri (pasaje și viaducte): stadiu de realizare 75%
- La pasajul din zona Margina se armează placa de suprabetonare.
- La pasajul de peste 1 km au fost montate toate grinzile, iar în prezent se lucrează la montarea predalelor.
- La viaductul dintre cele două tuneluri a fost finalizată placa de suprabetonare pe ambele căi.
Tuneluri: În galeriile tunelului lung continuă lucrările la structura interioară: armarea, cofrarea și betonarea radierului, respectiv hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale.
Instalații: A început execuția infrastructurii pentru sistemele ITS din interiorul tunelurilor.
Iluminat: În zona mediană, pe sectoarele unde lucrările sunt avansate, au fost montați stâlpii de iluminat prevăzuți în proiect.
Sursă FOTO: DRDP Timișoara
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Foto | Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări
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