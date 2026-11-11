Video | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale
Alba Iulia a marcat miercuri, 11 noiembrie 2026, Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la Troița Veteranilor din Teatrele de Operații, amplasată în Cimitirul Eroilor din municipiu.
Manifestarea a reunit reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai instituțiilor militare și structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai cultelor religioase, asociațiilor de veterani, precum și ai mediului academic și cultural.
Evenimentul a fost dedicat cinstirii militarilor români care au participat la misiuni desfășurate în teatrele de operații din afara granițelor țării, dar și comemorării celor care și-au pierdut viața sau au fost răniți în timpul îndeplinirii misiunilor.
Ceremonia a debutat cu prezentarea onorului militar și salutul drapelului de luptă, urmate de intonarea Imnului Național al României. A fost oficiat apoi un serviciu religios, în memoria militarilor care au făcut sacrificiul suprem sub drapelul țării.
În cadrul manifestării a fost evocată semnificația Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații și importanța păstrării vii a memoriei celor care au reprezentat România în misiuni internaționale, în condiții dificile și cu riscuri majore pentru propria viață.
Un moment important al ceremoniei l-a constituit depunerea de jerbe și buchete de flori la Troița Veteranilor, urmată de un moment de reculegere în memoria militarilor căzuți la datorie.
Alba Iulia s-a alăturat astfel manifestărilor organizate la nivel național cu prilejul acestei zile, reafirmând respectul comunității față de militarii care au purtat uniforma Armatei României în misiuni desfășurate departe de casă.
11 noiembrie – o zi cu profundă semnificație pentru Armata României
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este marcată anual la 11 noiembrie, o dată cu o dublă semnificație istorică. La nivel internațional, aceasta amintește de armistițiul intrat în vigoare în anul 1918, la finalul Primului Război Mondial.
Pentru Armata României, ziua are o semnificație aparte și prin sacrificiul sublocotenentului post-mortem Iosif Silviu Fogarași, căzut la datorie în Afganistan, la 11 noiembrie 2003, primul militar român decedat în acest teatru de operații.
Potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale, în perioada 1996–2022, România a pierdut 31 de militari în misiunile desfășurate în teatrele de operații, iar peste 200 au fost răniți.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică
Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică O avarie majoră la rețeaua de energie electrică din Alba Iulia și Micești a lăsat fără curent peste 150 de străzi. Avaria a avut loc în jurul orei 10:14, iar termenul de remediere este momentan […]
Câți bani a solicitat Prefectura Alba Guvernului pentru 1 Decembrie – Ziua Națională a României: Ce sume ar putea primi Primăria și Consiliul Județean
Câți bani a solicitat Prefectura Alba Guvernului pentru 1 Decembrie – Ziua Națională a României: Ce sume ar putea primi Primăria și Consiliul Județean Prefectura Alba a solicitat Guvernului României alocarea sumei de 1.182.700 de lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, în 1 Decembrie, la Alba Iulia. Din totalul solicitat, 650.000 de […]
FOTO | Sute de căsuțe din turtă dulce, ornate de 80 de copii din Sebeș: Vor fi vândute la târgul de Crăciun, în scop caritabil. ,,Fiecare înseamnă o mână întinsă, un zâmbet, o masă de Crăciun și puțină speranță”
Sute de căsuțe din turtă dulce, ornate de 80 de copii din Sebeș: Vor fi vândute la târgul de Crăciun, în scop caritabil. ,,Fiecare înseamnă o mână întinsă, un zâmbet, o masă de Crăciun și puțină speranță” La Sebeș, magia Crăciunului are gust de turtă dulce și, mai ales, de solidaritate. Peste 80 de copii, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului să renunțe imediat la interdicția anunțată”
Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului...
Pensii mai mari în 2027? Majorarea de 7,3% anunțată de ministrul Muncii. Cine va primi bani în plus și de când s-ar putea aplica
Pensii mai mari în 2027? Majorarea de 7,3% anunțată de ministrul Muncii. Cine va primi bani în plus și de...
Știrea Zilei
Video | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni...
Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică
Peste 150 de străzi din Alba Iulia și Micești au rămas fără curent: Avarie majoră la rețeaua de energie electrică...
Curier Județean
Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o autoutilitară și o mașină
Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o...
11 – 12 noiembrie | Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Munții Apuseni: Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană
Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Munții Apuseni: Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...