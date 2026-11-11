Video | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale

Alba Iulia a marcat miercuri, 11 noiembrie 2026, Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, printr-o ceremonie militară și religioasă desfășurată la Troița Veteranilor din Teatrele de Operații, amplasată în Cimitirul Eroilor din municipiu.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai administrației publice județene și locale, ai instituțiilor militare și structurilor Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanți ai cultelor religioase, asociațiilor de veterani, precum și ai mediului academic și cultural.

Evenimentul a fost dedicat cinstirii militarilor români care au participat la misiuni desfășurate în teatrele de operații din afara granițelor țării, dar și comemorării celor care și-au pierdut viața sau au fost răniți în timpul îndeplinirii misiunilor.

Ceremonia a debutat cu prezentarea onorului militar și salutul drapelului de luptă, urmate de intonarea Imnului Național al României. A fost oficiat apoi un serviciu religios, în memoria militarilor care au făcut sacrificiul suprem sub drapelul țării.

În cadrul manifestării a fost evocată semnificația Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații și importanța păstrării vii a memoriei celor care au reprezentat România în misiuni internaționale, în condiții dificile și cu riscuri majore pentru propria viață.

Un moment important al ceremoniei l-a constituit depunerea de jerbe și buchete de flori la Troița Veteranilor, urmată de un moment de reculegere în memoria militarilor căzuți la datorie.

Alba Iulia s-a alăturat astfel manifestărilor organizate la nivel național cu prilejul acestei zile, reafirmând respectul comunității față de militarii care au purtat uniforma Armatei României în misiuni desfășurate departe de casă.

11 noiembrie – o zi cu profundă semnificație pentru Armata României

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este marcată anual la 11 noiembrie, o dată cu o dublă semnificație istorică. La nivel internațional, aceasta amintește de armistițiul intrat în vigoare în anul 1918, la finalul Primului Război Mondial.

Pentru Armata României, ziua are o semnificație aparte și prin sacrificiul sublocotenentului post-mortem Iosif Silviu Fogarași, căzut la datorie în Afganistan, la 11 noiembrie 2003, primul militar român decedat în acest teatru de operații.

Potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale, în perioada 1996–2022, România a pierdut 31 de militari în misiunile desfășurate în teatrele de operații, iar peste 200 au fost răniți.

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