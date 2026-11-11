Curier Județean

12-13 noiembrie 2026 | Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

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Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului

Județul Alba se va afla sub incidența unei atenționări hidrologice Cod Galben, fiind prognozate creșteri ale debitelor și nivelurilor unor cursuri de apă, pe fondul precipitațiilor anunțate pentru următoarele zile.

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Potrivit avertizării hidrologice, fenomenele sunt așteptate în intervalul 12 noiembrie, ora 06:00 – 13 noiembrie 2026, ora 12:00 și pot consta în scurgeri importante de apă de pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și posibile inundații locale.

În județul Alba, atenționarea vizează în special bazinul superior al râului Arieș și afluenții din bazinul mijlociu și inferior, precum și afluenții râului Mureș situați în sectorul aval de confluența cu râul Târnava.

De asemenea, sunt prognozate creșteri de debite și niveluri pe râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega și Timiș, în sectoarele menționate în avertizarea hidrologică.

Specialiștii avertizează că, în urma precipitațiilor și a propagării viiturilor, pot apărea depășiri ale Cotelor de Atenție, în special pe râurile mici și pe afluenții acestora. Fenomenele periculoase se pot manifesta inclusiv pe cursuri de apă necadastrate.

Autoritățile recomandă populației să urmărească evoluția situației hidrometeorologice, să evite traversarea cursurilor de apă și să manifeste prudență în apropierea râurilor, pâraielor și zonelor cu risc de acumulare rapidă a apei.

Avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice.

foto – cu rol ilustrativ

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