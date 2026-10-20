Cultură Educație

29 octombrie 2026 | „3 zile în septembrie”, proiecție specială la Sebeș, în prezența regizorului Tudor Giurgiu

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

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„3 zile în septembrie”, proiecție specială la Sebeș, în prezența regizorului Tudor Giurgiu

„3 zile în septembrie”, cel mai nou lungmetraj regizat de Tudor Giurgiu, ajunge la Sebeș pentru o proiecție specială, în prezența regizorului, joi, 29 octombrie 2026, la ora 18:30, la Centrul Cultural `Lucian Blaga”. 

Petrecerea Divorțaților

Proiecția va fi precedată de un fragment din documentarul „Nadia”, în regia lui Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D.Popescu.

Evenimentul face parte din caravana națională a filmului: în septembrie și octombrie, membrii echipei ajung în cinematografe din peste 20 de orașe din țară, unde intră în dialog cu publicul și povestesc despre experiența filmărilor. Programul complet este disponibil pe TransilvaniaFilm.ro.

„3 zile în septembrie” este o comedie neagră despre o nuntă care nu mai ajunge la altar și o mireasă care, după apariția neașteptată a amantei mirelui, pornește într-o aventură imprevizibilă pe litoral. Producția a fost filmată în șapte zile, într-o tabără de creație care a transformat stațiunea Eforie Sud în platou de filmare și a reunit o echipă de peste 70 de profesioniști din cinema. Din distribuție fac parte Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu, Adela Popescu și Maria Junghietu.

„3 zile în septembrie” este o producție independentă, realizată în coproducție de Point Film, StaySharp Film, Arome22 Creative Retreat, Libra Films și WaveCulture HUB.

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