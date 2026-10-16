Foto | Decoruri, păpuși și costume din spectacolele Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, în lumina reflectoarelor la Bienala de Scenografie București 2026

Decoruri, păpuși și costume din spectacolele Teatrului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, în lumina reflectoarelor la Bienala de Scenografie București 2026

Decoruri, păpuși și costume din spectacolele „Ursul păcălit de vulpe” și „Cei trei purceluși”, create de scenograful Bajkó Attila, vor reprezenta Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia la cea de-a doua ediție a Bienalei de Scenografie București. Expoziția dedicată teatrului de animație și teatrului pentru copii și tineret va fi vernisată duminică, 18 octombrie 2026, de la ora 14:00, la Hub deGalben din București.

„Teatrul de Păpuși Prichindel este onorat să participe la cea de-a doua ediție a Bienalei de Scenografie, organizată de Centrul Român OISTAT (Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru), alături de UNITER și Festivalul Național de Teatru.

În spatele fiecărui spectacol există o lume construită de designeri, ingineri, tehnicieni, arhitecți și artiști. Bienala de Scenografie București face vizibilă această lume și pe oamenii care o construiesc.

BSB este o bienală internațională de artă și design dedicată scenografiei, designului de spectacol și tehnologiei scenice. Continuă Trienala de Scenografie București, organizată în nouă ediții între 1967 și 1992, și a revenit în 2024 ca bienală. – argumentează organizatorii.

În cadrul Bienalei va fi prezentată o expoziție de scenografie dedicată Teatrului de Animație și Teatrului de Copii și Tineret, concepută ca o platformă de prezentare și valorizare a creației scenografice din acest domeniu. Expoziția este realizată sub curatorierea scenografilor Remus Gabor și Roxana Răduț, care propun o selecție de lucrări și elemente scenografice reprezentative pentru spectacolele produse în ultimii ani de instituțiile de profil din România.

În acest sens, vor fi expuse decoruri, păpuși și costume, realizate de scenograful Bajkó Attila din spectacolele teatrului, respectiv din Ursul păcălit de vulpe și Cei trei purceluși”, a precizat Cristina Smadea, secretar literar al Tetarului de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia.

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