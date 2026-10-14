15 octombrie 2026 | Expoziția de panouri „Ars Restaurandi. Between Science and Art. Three Decades of Conservation, Restoration and Training”, la Depozitul de Ceramică Veche, pe latura de nord a fortificației bastionare de la Alba Iulia
15 octombrie 2026 | Expoziția de panouri „Ars Restaurandi. Between Science and Art. Three Decades of Conservation, Restoration and Training”, la Depozitul de Ceramică Veche, pe latura de nord a fortificației bastionare de la Alba Iulia
Centrul Național de Conservare și Restaurare – MNUAI, în colaborare cu Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, vă invită la vernisajul expoziției de panouri „Ars Restaurandi. Between Science and Art”, organizată joi, 15 octombrie 2026, între orele 18.30 și 19.30, la Depozitul de Ceramică Veche (latura de nord a fortificației bastionare, Alba Iulia).
Expoziția propune o retrospectivă a trei decenii de activitate în domeniul conservării și restaurării bunurilor culturale, precum și al formării profesionale a restauratorilor. Panourile sunt structurate pe suporturi și categorii de materiale – pergament, piatră, hârtie, textile, ceramică, lemn policrom, piele și metal – și documentează metodologia de intervenție, de la investigarea și diagnosticarea stării de conservare la tratamentele aplicate și la documentarea finală, ilustrând caracterul interdisciplinar al restaurării, situată la confluența dintre cercetarea științifică și competența artistică.
Expoziția deschide seria evenimentelor dedicate patrimoniului cultural din cadrul Alba Dialog Fest 2026 și al Conferinței Internaționale de Patrimoniu Cultural, ediția a IV-a (15–16 octombrie 2026), fiind urmată de lansarea volumului „Ceramica glazurată romană din Dacia” și de vernisajul expoziției „Ceramica glazurată romană din colecția Muzeului Național al Unirii”.
Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Centrul Național de Conservare și Restaurare Carte Veche – MNUAI, Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara, Centrul Regional de Cercetare și Expertiză în Conservare-Restaurare.
Accesul publicului este liber.
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