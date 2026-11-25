CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, pe „Cetate”: Răzvan Vaida: „Nu va fi ușor” | Sâmbătă, 28 noiembrie, ultimul derby „de Alba” al anului
CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, pe „Cetate”: Răzvan Vaida: „Nu va fi ușor” | Sâmbătă, 28 noiembrie, ultimul derby „de Alba” al anului
Cu gândul la disputa de la Șag, peste două runde, liderul Seriei 7 dispută ulltima reprezentație internă a anului, cu Metalurgistul Cugir
Răzvan Vaida, jucător under, este unul dintre remarcații sezonului în distribuția lui Cristian Pustai, care nu poate conta pe Prejmerean – accidentat, absent și în etapa precedentă
Vaida, împrumutat de la „U” Cluj a avut evoluții remarcabile în banda dreaptă și a înscris în 3 rânduri.
Ambele formații nu au înregisdtrat etapa trecută rezultatele scontate: albaiulienii, o remiză la Ghiroda și Giarmata Vii, după 9 victorii la rând, iar „roș-albaștrii”, 0-2 la Șag, al treilea insucces consecutiv
Mai mult, confruntarea din tur ne amintește că nimic nu este simplu în acest derby. La Cugir, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2, după un meci în care am fost aproape de victorie, dar gazdele au egalat pe final. Avem, așadar, și o motivație suplimentară: vrem să obținem de această dată toate cele trei puncte!
Înaintea partidei, am stat de vorbă cu tânărul nostru jucător, Răzvan Vaida, care a vorbit despre importanța întâlnirii și dorința întregului grup de a reveni pe teren cu o victorie:
„Ne așteaptă un meci important. Venim după partida precedentă, în care nu am reușit să obținem rezultatul dorit, așa că de această dată suntem și mai motivați să câștigăm. Știm că nu va fi un meci ușor, dar suntem pregătiți să dăm totul pe teren, să luptăm până la ultimul fluier și să arătăm că ne dorim cu adevărat victoria. Obiectivul nostru este clar: să câștigăm și să ne bucurăm împreună la final!”, a declarat Vaida, pentru site-ul oficial al clubului
informații, foto: CSM Unirea Alba Iulia
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