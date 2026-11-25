Albaiulianul Cornel Țălnar și celebra „braziliană” din dubla memorabilă cu Inter Milano, de acum 45 de ani, în Cupa UEFA!

În opinia lui Cornel Țălnar, antrenorul din Cetatea Marii Uniri, victoria care a adus calificarea lui Dinamo cu Internazionale Milano reprezintă cel mai bun meci făcut de o echipă românescă în cupele europene în istorie.

„Faza respectivă am văzut-o vara, am avut noi un turneu în Spania, am copiat-o de le campiona Braziliei, Cruzeiro Belo Horizonte și am pus-o în practică într-un meci internațional. Țin minte că după meciul acela, TV France a dat de zece ori faza și au spus că nu au mai văzut așa ceva în fotbal”, a explicat Cornel Țălnar.

„Țânțarul” e ferm și argumentează:

„Am spus mereu, meciul cu Inter a fost, de departe, dar de departe… cel mai bun al unei echipe românești în cupele europene din toate timpurile. Am jucat cu o echipă cu șapte jucători care, șase luni mai târziu, au câștigat campionatul mondial.

O mare victorie și o bucurie. Ne bucurăm că am putut să ne revedem și după 45 de ani să sărbătorim acea calificare”.

*Schemă senzațională cu „Țânțarul” și Orac!

Câinii” beneficiază de o lovitură liberă de la 20-25 de metri de poarta lui Ivano Bordon. Lângă minge sunt Cornel Țălnar și Costel Orac. Ce urmează rămâne prins în cadrele YouTube ale rezumatului meciului care nu a mai fost transmis la televizor după finalul primelor 90 de minute!

Conform Prosport, legendele dinamoviste s-au reunit în această lună la un restaurant din București pentru a sărbători victoria de senzație, cu Inter, din 1981.

„Câinii” au eliminat Internazionale Milano din Cupa UEFA, după o dublă în care au terminat la egalitate în Italia, 1-1, apoi au învins, în urma unui retur incandescent cu răsturnări de scor, cu 3-2 în „Groapă”.

Pe lângă succesul eclatant, roș-albii au deschis jurnalele de sport după ce au impresionat printr-o schema originală pusă la cale de Cornel Țălnar și Costel Orac.

Schema care a deschis jurnalele de sport în Europa. Țălnar și Orac au refăcut un moment nemaivăzut în fotbal!

Dinamo- Internazionale Milano. 1981. Cupa UEFA. 1-1 în tur, în Italia. Minutul 89, tabela din „Groapă” arată același scor, 1-1.

Țălnar a „furat” schema de la brazilieni

Explicația pentru o așa nebunie care, dacă ar fi reușit și Bordon nu ar fi avut acel reflex uluitor, ar fi putut fi golul anului, poate chiar al deceniului, vine chiar de la protagoniști.

„Nu a fost ceva pregătit la antrenament, lui Țălnar i-a venit pe loc”

Costel Orac, cel care a șutat după ce Țălnar i-a ridicat mingea pe voleu, spune că și el a fost luat prin surprindere de gestul „Țânțarului”.

„Și pentru mine a fost o surpriză, mi-a ridicat-o pe piciorul drept. Nu știam nimic! În vara aia, eu am venit la Dinamo în 1981, perioada în care echipa a fost în turneul din Spania. Atunci eram cu echipa națională de tineret la Balcaniadă, în Grecia.

Țânțaru’ nu a mai ținut minte că eu nu am fost în tureul ăla și ce a zis: «ăsta știe schema!». Să se înțeleagă, nu a fost ceva pregătit la antrenament, sub nicio formă, nu am exersat, totul s-a întâmplat pe moment. Și să vezi ce impact a avut faza respectivă, mulți ani după aceea, chiar și azi, au rămas cu impresia că ăla a fost golul decisiv.

Dar portarul a scos-o de sub bară și am intrat în prelungiri, iar eu am dat golul calificării și am ratat și un penalty. Nu am mai încercat de atunci, a fost unică. Ar fi fost golul deceniului. Mulți au căutat tot felul de explicații, că vezi Doamne, dacă era gol, l-ar fi anulat, că era minge purtată și nu știu ce… nu există așa ceva, arbitrul a dat corner”.

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