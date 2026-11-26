26-27 noiembrie 2026 | Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol la munte: Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba
Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol la munte: Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba
Zona montană din sudul județului Alba se află sub incidența unui episod de vreme nefavorabilă, cu ninsori, vânt puternic și viscol, în special la altitudini de peste 1.400 de metri.
Potrivit informării meteorologice, valabilă până vineri, 27 noiembrie, ora 10:00, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va ajunge, în general, la 5–10 centimetri.
Un Cod Galben de vreme severă este în vigoare joi, 26 noiembrie, între orele 05:00 și 20:00, pentru Carpații Meridionali și Munții Banatului, inclusiv zona montană vizată din sudul județului Alba.
În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 60–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot atinge 90–110 km/h. Vântul puternic va viscoli ninsoarea și va reduce semnificativ vizibilitatea. Cantitățile de precipitații vor fi moderate, izolat de 10–20 l/mp, iar stratul de zăpadă va ajunge la 10–15 centimetri. În vestul Carpaților Meridionali, acesta poate atinge aproximativ 25 de centimetri.
Meteorologii avertizează și asupra riscului de polei, cu probabilitate mai mare în zonele montane, precum și asupra intensificărilor vântului care vor continua pe parcursul zilei de joi.
Șoferii care tranzitează drumurile montane, dar și turiștii care se află sau intenționează să ajungă în zona montană a sudului județului Alba, sunt sfătuiți să manifeste prudență, să țină cont de condițiile meteorologice și să evite deplasările la altitudini mari în perioadele cu viscol puternic.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, obligat să se drogheze și filmat pentru a fi șantajat. Trei persoane, arestate
Primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, obligat să se drogheze și filmat pentru a fi șantajat. Trei persoane, arestate Trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost arestate preventiv după ce l-ar fi sechestrat, într-o locuinţă din Bucureşti, pe primarul municipiului Baia Mare, unde i-au pus un căluş în gură şi i-au […]
Avertismentul transmis de șeful Statului Major al Apărării după aproape cinci ani de război în Ucraina: ,,Să adaptăm instruirea la realităţile câmpului de luptă”
Avertismentul transmis de șeful Statului Major al Apărării după aproape cinci ani de război în Ucraina: ,,Să adaptăm instruirea la realităţile câmpului de luptă” Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a transmis miercuri, după participarea la reuniunea Comitetului Militar al Uniunii Europene de la Bruxelles, că experiența războiului din Ucraina impune accelerarea modernizării […]
Locurile la rezidențiat, suplimentate după sute de candidați au promovat examenul, dar nu au unde profesa
Locurile la rezidențiat, suplimentate după sute de candidați au promovat examenul, dar nu au unde profesa Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri că va căuta soluții pentru suplimentarea locurilor la rezidențiat, astfel încât toți candidații care au promovat concursul din 2026 și au obținut punctajul minim să poată continua pregătirea medicală în România. Rogobete […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, obligat să se drogheze și filmat pentru a fi șantajat. Trei persoane, arestate
Primarul din Baia Mare ar fi fost sechestrat, obligat să se drogheze și filmat pentru a fi șantajat. Trei persoane,...
26-27 noiembrie 2026 | Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol la munte: Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba
Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol la munte: Cod Galben de ninsori viscolite în zona...
Știrea Zilei
Taxe și impozite locale 2027 în Alba Iulia: Un fost consilier local propune modificări pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului de afaceri. Document
Taxe și impozite locale 2027 în Alba Iulia: Un fost consilier local propune modificări pentru reducerea poverii fiscale asupra mediului...
O profesoară iubită de generații întregi de elevi din Alba Iulia, care a predat la Liceul Nr. 4 și Colegiul HCC, a plecat la ceruri: „Niciodată nu-i vom lăsa amintirea să dispară”
O profesoară iubită de generații întregi de elevi din Alba Iulia, care a predat la Liceul Nr. 4 și Colegiul...
Curier Județean
Oamenii din Cluj-Napoca, sătui de prețurile orașului „de 5 stele”, se orientează și spre Alba Iulia: „Un apartament e mai ieftin cu 30–35%”
Oamenii din Cluj-Napoca, sătui de prețurile orașului „de 5 stele”, se orientează și spre Alba Iulia: „Un apartament e mai...
Incendiu la Ciumbrud: Intervin pompierii din Aiud cu o autospecială. O femeie, transportată de urgență la spital după ce a suferit atac de panică și posibilă intoxicație cu fum
Incendiu la Ciumbrud: Intervin pompierii din Aiud cu o autospecială. O femeie, transportată de urgență la spital după ce a...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și vindecării celor mici
26 noiembrie: Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor și al familiei creștine. Povestea sfântului care și-a dedicat viața rugăciunii și...
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Mai poți solicita ajutorul pentru încălzire după ce a început sezonul rece?
Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026-2027. Ce se întâmplă cu românii care nu au depus cererile până pe 20 noiembrie...