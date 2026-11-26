P recipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și viscol la munte: Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba

Zona montană din sudul județului Alba se află sub incidența unui episod de vreme nefavorabilă, cu ninsori, vânt puternic și viscol, în special la altitudini de peste 1.400 de metri.

Potrivit informării meteorologice, valabilă până vineri, 27 noiembrie, ora 10:00, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va ajunge, în general, la 5–10 centimetri.

Un Cod Galben de vreme severă este în vigoare joi, 26 noiembrie, între orele 05:00 și 20:00, pentru Carpații Meridionali și Munții Banatului, inclusiv zona montană vizată din sudul județului Alba.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 60–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot atinge 90–110 km/h. Vântul puternic va viscoli ninsoarea și va reduce semnificativ vizibilitatea. Cantitățile de precipitații vor fi moderate, izolat de 10–20 l/mp, iar stratul de zăpadă va ajunge la 10–15 centimetri. În vestul Carpaților Meridionali, acesta poate atinge aproximativ 25 de centimetri.

Meteorologii avertizează și asupra riscului de polei, cu probabilitate mai mare în zonele montane, precum și asupra intensificărilor vântului care vor continua pe parcursul zilei de joi.

Șoferii care tranzitează drumurile montane, dar și turiștii care se află sau intenționează să ajungă în zona montană a sudului județului Alba, sunt sfătuiți să manifeste prudență, să țină cont de condițiile meteorologice și să evite deplasările la altitudini mari în perioadele cu viscol puternic.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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