FOTO: Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș a câștigat Cupa Viitorilor Polițiști

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș a câștigat Cupa Viitorilor Polițiști, competiție fotbalistică ce a reunit 6 echipe din județ

Echipa Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș a câștigat Cupa Viitorilor Polițiști, competiție fotbalistică disputată pe terenul sintetic de la Micești.

Citește și: FOTO: Din nou an prolific în rezultate sportive, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – iarăși în prim-planul performanței

Formația din Sebeș a fost coordonată de prof. Ovidiu Crișan, pe celelalte locuri ale podiumului clasându-se Liceul Teoretic Teiuș (prof. Horațiu Rusu) și Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni (prof. Nicolae Achimeț). Au mai fost acordate distincții individuale pentru David Comșa (Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș) – cel mai bun jucător, Alexandru Golgoț (Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni) – golgheter și Cătălin Mărină (Liceul Teoretic Teiuș) – cel mai bun portar.

Turneul, organizat de Biroul Pregătire Profesională din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a avut la start 6 licee din judet: Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, Liceul Teoretic Teiuș, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, Liceul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, Colegiul Național „Horia Closca și Crișan” Alba Iulia și Liceul Teoretic „dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș. Competiția a avut rol de promovare a meseriei de politist și de a încuraja doritorii sa facă parte din echipa Inspectoratului. Profesia de politist este interesantă, palpitantă și dinamică, oferind posibilitatea de a fi în permanenta în sprijinul cetățenilor. Evenimentul sportiv a reprezentat un succes datorită sprijinului primit din partea partenerilor din cadrul Asociației Județene de Fotbal Alba, CSM Unirea Alba Iulia și Star Pro Optimum. Din partea Inspectoratului au susținut activitatea CNP, IPA 1 Alba, ProLex, Europol, SPR Diamantul, SNPPC și AS Dinamo Alba.

