Vântul a făcut ravagii într-un sat din Vadu Moților! Stâlpi răsturnați la pământ și oameni lăsați fără curent: „Stăm pe întuneric” Codul roșu de vânt puternic a făcut ravagii în mai mai multe zone din munții Apuseni. În această categorie se află și un sat din comuna Vadu Moților. Mai exact, cel puțin o parte […]