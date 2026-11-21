Live video: CIL Blaj – Nera Bogodinți 3-1, la pauză, dispută disproporționată în „Mica Romă”
CIL Blaj – Nera Bogodinți, 3-1, la pauză, dispută disproporționată în „Mica Romă”, în etapa 14 din Seria 7 a Ligii 3
CIL Blaj – Nera Bogodinți, dispută disproporționată în „Mica Romă”, în etapa 14 din Seria 7 a Ligii 3. La pauză scorul este 3-1. goluri pentru gazde marcate de R. Pîntea, Tineiu și Blănaru.
CIL Blaj (locul 6, 22 puncte) – Nera Bogodinți (locul 12, două puncte), sâmbătă, ora 14.00, „Târnavele”, în tur 2-1.
CIL Blaj (locul 6, 22 puncte) – Nera Bogodinți (locul 12, două puncte), sâmbătă, ora 14.00, „Târnavele”, în tur 2-1
Echipa din „Mica Romă” (absenți Boldea, accidentat, Gâțan – suspendat) este marea favorită a întâlnirii cu nou-promovata ce are 6 eșecuri consecutive și nu a învins în eșalonul terț!
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Live video: CIL Blaj – Nera Bogodinți 3-1, la pauză, dispută disproporționată în „Mica Romă”
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