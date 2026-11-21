Ceața la volan: Ce „trucuri” te pot salva de un accident. Greșelile aparent banale care îți pot pune viața în pericol

Ceața este unul dintre cele mai înșelătoare fenomene meteo pentru șoferi. Reduce brusc vizibilitatea, distorsionează aprecierea distanțelor și poate transforma un drum aparent obișnuit într-o cursă contra cronometru. În sezonul rece, când ceața apare frecvent dimineața și seara, câteva reguli simple de conducere defensivă pot face diferența dintre o călătorie în siguranță și un accident grav.

Există însă câteva „trucuri” la volan, recomandate de specialiștii în siguranță rutieră, care îi pot ajuta pe conducători să gestioneze mai bine aceste condiții dificile.

1. Uită de faza lungă! Lumina puternică nu înseamnă vizibilitate mai bună

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea fazei lungi atunci când drumul este acoperit de ceață. Deși instinctul îi poate determina pe șoferi să aprindă luminile puternice pentru a vedea mai departe, efectul este exact invers.

Picăturile fine de apă aflate în suspensie reflectă lumina către conducătorul auto, producând un efect de perdea luminoasă și reducând vizibilitatea.

Soluția: folosește luminile de întâlnire (faza scurtă), iar atunci când vizibilitatea este puternic afectată, aprinde și proiectoarele de ceață, dacă mașina este echipată cu acestea.

Un detaliu esențial: proiectoarele de ceață trebuie stinse imediat ce condițiile nu mai justifică utilizarea lor. Altfel, îi pot orbi sau incomoda pe ceilalți participanți la trafic.

2. Regula de aur: condu atât de încet încât să poți opri în spațiul pe care îl vezi

În condiții de ceață, limita legală de viteză nu trebuie confundată cu viteza sigură. Chiar dacă indicatorul permite 90 km/h, acest lucru nu înseamnă că poți circula cu această viteză atunci când vizibilitatea este sever redusă.

Un reper simplu: trebuie să poți opri în interiorul distanței pe care o vezi în fața mașinii. Dacă observi obstacolele prea târziu pentru a frâna în siguranță, viteza este prea mare.

Redu viteza progresiv, fără frânări bruște și fără accelerări inutile. Nu încerca să recuperezi timpul pierdut prin ceață.

3. Mărește distanța față de mașina din față

A urmări îndeaproape stopurile vehiculului din față poate părea o soluție comodă pentru orientare, dar este una dintre cele mai periculoase practici.

În ceață, șoferul din față poate frâna brusc, poate întâlni un obstacol sau poate părăsi accidental banda de circulație. Dacă distanța dintre vehicule este prea mică, timpul de reacție nu mai este suficient.

Păstrează o distanță considerabil mai mare decât în condiții normale și nu transforma stopurile altui autoturism în singurul tău reper de orientare.

4. Folosește marcajele rutiere ca puncte de reper

Când drumul dispare în ceață, marcajele de pe carosabil pot deveni un ajutor prețios. Urmărește linia de margine din dreapta a drumului și marcajele benzii, fără să îți fixezi privirea exclusiv asupra lor.

Acestea te pot ajuta să păstrezi direcția și să eviți apropierea periculoasă de axul drumului sau ieșirea de pe carosabil.

Atenție însă: marcajele nu înlocuiesc observarea indicatoarelor, a celorlalte vehicule și a eventualelor obstacole.

5. Nu te baza pe instinct: ceața poate ascunde curbe, obstacole și vehicule oprite

În condiții de vizibilitate redusă, percepția distanțelor devine înșelătoare. Un vehicul care pare suficient de departe poate fi, în realitate, mult mai aproape decât estimezi.

Evită depășirile, schimbările inutile de bandă și manevrele bruște. Înainte de orice schimbare a direcției de mers, verifică oglinzile și semnalizează din timp.

Un alt truc util este să reduci volumul radioului și să fii atent la zgomotele din trafic. În apropierea intersecțiilor sau a zonelor cu vizibilitate foarte slabă, auzul poate completa informațiile pe care ochii nu le mai pot furniza.

6. Dezaburește parbrizul înainte să devină o problemă

Ceața de afară nu este singurul pericol. Diferențele de temperatură și umiditate pot produce condens pe interiorul parbrizului, diminuând și mai mult vizibilitatea.

Pornește instalația de climatizare, chiar și iarna, și direcționează fluxul de aer către parbriz. Folosește funcția de dezaburire și, dacă este necesar, ștergătoarele pentru a îndepărta umezeala de pe exterior.

Verifică și geamurile laterale, oglinzile și luneta. Un parbriz curat, fără pelicule de murdărie, reduce reflexiile deranjante și îmbunătățește vizibilitatea.

7. Nu folosi pilotul automat în condiții de vizibilitate redusă

Chiar dacă funcția cruise control poate fi comodă pe distanțe lungi, ceața nu este momentul potrivit pentru utilizarea ei.

Conducătorul auto trebuie să poată interveni imediat asupra accelerației și vitezei. O situație neprevăzută, un obstacol sau o frânare bruscă a vehiculului din față impun reacții rapide.

Păstrează controlul direct asupra mașinii și concentrează-te exclusiv asupra drumului.

8. Dacă nu mai vezi drumul, oprește în siguranță!

Există un moment în care continuarea deplasării devine un risc inutil. Dacă ceața este atât de densă încât nu mai poți identifica în siguranță traseul, caută o parcare, o benzinărie sau un spațiu amenajat în care să poți opri complet în afara fluxului de trafic.

Nu opri pe banda de circulație și nu considera acostamentul o parcare obișnuită. Dacă oprirea de urgență este inevitabilă, îndepărtează vehiculul cât mai mult de carosabil și semnalizează corespunzător.

Pe autostradă, încearcă să ajungi într-o parcare sau într-o zonă de servicii, fără manevre riscante.

Ce spune Codul Rutier? Atenție la pragul de 100 de metri!

Dincolo de recomandările de conducere defensivă, există și obligații legale pe care șoferii trebuie să le cunoască.

Potrivit art. 123 lit. j) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, atunci când vizibilitatea scade sub 100 de metri din cauza ceții, conducătorii auto nu trebuie să depășească:

*30 km/h în localități;

*50 km/h în afara localităților.

De asemenea, art. 114 prevede folosirea luminilor de întâlnire și a celor de ceață pe timp de ceață densă. Folosirea nejustificată a luminilor de ceață poate atrage sancțiuni.

Așadar, nu este suficient să aprinzi luminile și să reduci puțin viteza. Trebuie să adaptezi întreaga conduită la condițiile reale de drum.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal