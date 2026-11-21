Un salvamontist din Alba a alergat la Crosul Unirii alături de Kamura, cățelușa sa Border Collie: „Toată ziua este cu mine, acum să-l las acasă?!”

Un moment inedit și plin de simpatie a atras atenția participanților la cea de-a 57-a ediție a Crosului Unirii, desfășurată sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. Tiberiu Krizbai, în vârstă de 46 de ani, salvamontist în cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Alba, a luat startul în competiție alături de Kamura, cățelușa sa din rasa Border Collie.

Cei doi au făcut echipă pe traseul de alergare, iar prezența patrupedului nu a trecut neobservată. Întrebat de ce a ales să participe la cros împreună cu Kamura, Tiberiu Krizbai a oferit un răspuns cât se poate de firesc și amuzant: „Toată ziua este cu mine, acum să-l las acasă?!”.

Pentru Tiberiu, Kamura nu este doar un simplu animal de companie, ci un partener care îl însoțește în activitățile de zi cu zi și în misiunile specifice activităților de la Salvamont.

De altfel, albaiulianul este cunoscut pentru activitatea sa alături de câinii de căutare și salvare din cadrul Salvamont Alba. De-a lungul anilor, acesta a format o echipă apreciată împreună cu Yukan’na, o femelă Golden Retriever care a participat la numeroase misiuni de căutare a persoanelor dispărute, inclusiv în zone montane greu accesibile și în acțiuni internaționale.

Yukan’na s-a pensionat în decembrie 2025, după o carieră impresionantă, iar Kamura, fiica lui Helios și a Rayei, a început să ducă mai departe tradiția familiei canine. În martie 2025, Kamura a participat alături de Tiberiu Krizbai la o misiune de căutare în județul Alba, în urma căreia a fost găsită o persoană dispărută.

Tiberiu Krizbai și Kamura au demonstrat însă că parteneriatul lor nu se rezumă doar la antrenamente și misiuni de salvare. Cei doi au făcut echipă și la Crosul Unirii, unde au adus un plus de culoare și voie bună unei competiții care promovează mișcarea și spiritul comunitar.

Cea de-a 57-a ediție a Crosului Unirii a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie, în Șanțurile Cetății Alba Carolina, reunind sute de participanți de toate vârstele. Competiția a inclus două probe, de 1 kilometru și 2,7 kilometri, fiind organizată în cadrul manifestărilor dedicate apropierii Zilei Naționale a României.

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