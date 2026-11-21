Ai anvelope de iarnă doar pe două roți? Riști amendă și reținerea certificatului de înmatriculare! Ce spune legea în România

Șoferii care își echipează autoturismele cu anvelope de iarnă doar pe două dintre cele patru roți trebuie să cunoască prevederile Codului Rutier. Deși unii conducători auto consideră că montarea cauciucurilor de iarnă doar pe puntea față sau pe cea spate este suficientă, această alegere ridică atât probleme de siguranță, cât și întrebări privind respectarea legislației în vigoare.

Odată cu venirea sezonului rece, pregătirea mașinii pentru drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei devine esențială. Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Legea nu stabilește o dată calendaristică de la care acestea trebuie montate, astfel că obligația poate apărea inclusiv în lunile de toamnă, dacă starea carosabilului o impune.

Articolul 102 alineatul (1), punctul 28 din OUG nr. 195/2002 sancționează conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă. În cazul autoturismelor, legea face referire la echiparea autovehiculului cu anvelope de iarnă, fără să detalieze în acest articol o regulă distinctă privind montarea lor pe fiecare punte. În schimb, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și pentru cele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri, inclusiv cel al conducătorului auto, sunt prevăzute explicit cerințe referitoare la roțile axei sau axelor de tracțiune.

Dincolo de interpretarea juridică, specialiștii recomandă ca autoturismele să fie echipate cu patru anvelope de iarnă. Montarea unor cauciucuri de iarnă doar pe două roți poate afecta serios stabilitatea mașinii. Diferențele de aderență dintre puntea față și cea spate pot favoriza derapajele, pierderea controlului în viraje și dificultățile de frânare, mai ales pe carosabil alunecos. Faptul că mașina poate porni de pe loc fără probleme nu înseamnă că aceasta va putea frâna sau vira în condiții de siguranță.

Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă, în condițiile prevăzute de lege, constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă. În plus, poliția rutieră poate reține certificatul de înmatriculare, potrivit art. 112 din OUG nr. 195/2002, dovada înlocuitoare fiind eliberată fără drept de circulație.

Șoferii trebuie să fie atenți și la marcajele de pe anvelope. Nu este obligatoriu ca acestea să aibă inscripționat cuvântul „Winter”. Sunt acceptate marcajele M+S, M.S., MS sau M&S, astfel că și anumite anvelope all-season pot fi utilizate legal în sezonul rece, dacă prezintă marcajele corespunzătoare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal