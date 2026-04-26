FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, noi rezultate de apreciat, la Maratonul MTB la Aiton
Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim au realizat noi rezultate de apreciat la Maratonul MTB la Aiton.
Sportivii din Alba au fost prezenți în număr mare la competiția de maraton MTB desfășurată la Aiton (județul Cluj). După debutul sezonului la Avrig, competitorii de la cluburile din Cetatea Marii Uniri au continuat seria evoluțiilor solide, obținând clasări importante atât la general, cât și pe categorii. Rezultate:
*CSM Unirea Alba Iulia: Attila Málnási – locul 2 general, tură lungă; George Fățan – locul 2 general, tură scurtă; Alexandra Blăjan – locul 3 general, tură lungă; Andrei Cristea – locul 8 general, locul 3 categorie; Vlad Paștiu – locul 23 (patru clasări pe podium);
*Biciclim: Adriana Albu – locul 1 e-bike; Daniel Degan – locul 3; Gabriel Treistariu – locul 10 categorie, tură lungă; Alexandru Dădârlat – locul 5 e-bike; Claudiu Moldovan – locul 36, tură lungă; Alexandru Hârbea – locul 20, tură scurtă
„Participarea numeroasă și rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat al ciclismului din Alba și contribuția importantă a reprezentanților CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim la aceste performanțe”, a transmis Maria Măda.
