FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, noi rezultate de apreciat, la Maratonul MTB la Aiton

Dan HENEGAR

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, noi rezultate de apreciat, la Maratonul MTB la Aiton | Numeroase clasări pe podium pentru competitorii din Alba

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim au realizat noi rezultate de apreciat la Maratonul MTB la Aiton.

Sportivii din Alba au fost prezenți în număr mare la competiția de maraton MTB desfășurată la Aiton (județul Cluj). După debutul sezonului la Avrig, competitorii de la cluburile din Cetatea Marii Uniri au continuat seria evoluțiilor solide, obținând clasări importante atât la general, cât și pe categorii. Rezultate:

*CSM Unirea Alba Iulia: Attila Málnási – locul 2 general, tură lungă; George Fățan – locul 2 general, tură scurtă; Alexandra Blăjan – locul 3 general, tură lungă; Andrei Cristea – locul 8 general, locul 3 categorie; Vlad Paștiu – locul 23 (patru clasări pe podium);

*Biciclim: Adriana Albu – locul 1 e-bike; Daniel Degan – locul 3; Gabriel Treistariu – locul 10 categorie, tură lungă; Alexandru Dădârlat – locul 5 e-bike; Claudiu Moldovan – locul 36, tură lungă; Alexandru Hârbea – locul 20, tură scurtă

Participarea numeroasă și rezultatele obținute confirmă nivelul ridicat al ciclismului din Alba și contribuția importantă a reprezentanților CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim la aceste performanțe”, a transmis Maria Măda.

VIDEO: CFR Cluj – „U” Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia”, cu un penalty decisiv!

CFR Cluj – „U" Cluj 1-0 (0-0), în derby-ul Ardealului! Aiudeanul Andrei Cordea, erou în „Gruia"! Aiudeanul Andrei Cordea a fost erou în derby-ul Ardealului. Intrat în teren în minutul 64, Cordea, golgheterul feroviarilor, cu 12 reușite, a transformat în penalty 6 minute mai târziu! La o fază în care centralul S. Kovacs a dictat […]

Liga 3, play-out: CSU Alba Iulia – victorie netă cu „lanterna roșie", scor 5-1 | CIL Blaj, remiză prețioasă la Sântana, rezultate pozitive pentru conjudețene În etapa a 4-a play-out-ului Seriei 7 din Liga 3, CSU Alba Iulia a câștigat categoric în deplasare cu Unirea DMO, iar CIL Blaj a luat un punct prețios la […]

Minaur Baia Mare – Metalurgistul Cugir 4-1 (2-1) | „Roș-albaștrii", al treilea eșec la rând! Înfrângere drastică împotriva formației lui Pelici Minaur Baia Mare a învins Metalurgistul Cugir, scor 4-1 (2-1), în etapa a patra (ultima a turului), în play-off-ul Seriei 7 din eșalonul terț. Cel mai drastic insucces al anului pentru „roș-albaștrii", respectiv cel mai […]

