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Încep Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026: Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci și Direcția 5, show pe scena din inima Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de vineri

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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ALBA FEST 2026

Încep Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026: Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci și Direcția 5, show pe scena din inima Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de vineri

Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026 încep astăzi în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. Timp de trei zile, pe scena din Piața Cetății vor urca, printre alții, Compact Paul Ciuci, Direcția 5, Paraziții, Lidia Buble și INNA.

Citește și: AlbaFest 2026: Când vor urca pe scenă INNA, Paraziții, Alternosfera, Direcția 5 și Compact. Programul COMPLET

Albaiulienii și turiștii care se vor afla astăzi în Cealaltă Capitală se vor putea bucura de la ora 18:00 de un spectacol de reconstituire militară cu Garda Apulum la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina și de la 18:40 de un spectacol de reconstituire militară cu Garda Cetății, la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina.

La ora 19.00, pe scena din inima Cetății Alba Carolina se dă startul distracției, la cel mai așteptat eveniment al anului.

Artiștii care vor face show în prima seară de Alba Fest 2026 sunt Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci, Direcția 5. După ora 23.00, va avea loc Official Afterparty – Retro Party – Moving Elements & MC Aner pe scena din curtea Palatului Principilor Transilvaniei.

VINERI, 12 iunie 2026

18:00 Spectacol de reconstituire militară: Garda Apulum
Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina

18:40 Spectacol de reconstituire militară: Garda Cetății
Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina – Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina

19:00 Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci, Direcția 5
Concerte / Scena Piața Cetății

23:00 Official Afterparty – Retro Party – Moving Elements & MC Aner
Scena – Curtea Palatului Principilor Transilvaniei

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