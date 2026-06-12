Antrenorul aiudean Bogdan Andone, după dezamăgirea ratării promovării: „Greu de acceptat că CSM Unirea Alba Iulia nu e în Liga 2! Alba este unul dintre cele mai slabe județe”
Antrenorul aiudean Bogdan Andone, după dezamăgirea ratării promovării: „Greu de acceptat că CSM Unirea Alba Iulia nu e în Liga 2! Alba este unul dintre cele mai slabe județe”
Antrenorul aiudean Bogdan Andone a avut o poziție tranșantă după dezamăgirea ratării promovării: „Greu de acceptat că CSM Unirea Alba Iulia nu e în Liga 2! Alba este unul dintre cele mai slabe județe”
Citește și: VIDEO EXCLUSIV | Antrenorul aiudean Bogdan Andone: „FC Argeș a fost proiectul care m-a convins”. Tehnicianul a vorbit și despre refuzul FCSB, academia care îi poartă numele și promovarea ratată de Unirea Alba Iulia
Bogdan Andone, antrenorul originar din Aiud, prezent la Micești, cu prilejul ultimei etape din Interliga organizată de AJF Alba, a oferit un interviu exclusiv pentru Ziarul Unirea.
Între temele abordate, parcursul de poveste cu FC Argeș, motivul pentru care l-a refuzat recent pe Gigi Becali („nu corespundem ca idei de fotbal și principii de joc”) care este perspectiva în privința fotbalului aiudean și a Academiei „Bogdan Andone”, dar și dezamăgirea după ce CSM Unirea Alba Iulia a ratat iar promovarea în Liga 2.
*Academia „Bogdan Andone”, o investiție în noua generație
Un capitol aparte al activității sale îl reprezintă academia de fotbal care îi poartă numele. Pentru Andone, formarea copiilor și a juniorilor reprezintă una dintre cele mai importante misiuni pentru viitorul fotbalului românesc. „Copiii trebuie să aibă condiții bune de pregătire și oameni care să le ofere îndrumarea corectă. Se întâmplă lucruri frumoase, copiii cresc, se dezvoltă bine, cu muncă, seriozitate, bucurie și plăcerea de a juca. Trebuie să crească frumos, să se bucure de fotbal”, a explicat antrenorul. ”O să ajut cu ce pot proiectul CS Municipal Aiud, am avut o discuție pe această temă cu primarul, atâta vreme cât lucrurile vor fi făcute corect și bine. Le voi fi alături, îi voi susține, cu sfaturi și alte chestiuni”, a punctat acesta
Bogdan Andone l-a mai caracterizat și pe nepotul său Eduard Andone (n. 2012), fiul fratelui său mai mic Radu, echipier la CSM Unirea Alba Iulia: „Este extrem de talentat, tehnic, mai trebuie să lucreze la partea fizică. Are perspective foarte bune, mi-aș dori să mă depășească, să ajungă la un nivel mai înalt decât mine, să devină un fotbalist important al României”.
*Dezamăgirea provocată de Unirea Alba Iulia
Unul dintre cele mai sensibile subiecte abordate a fost parcursul celor de la Unirea Alba Iulia și ratarea promovării în Liga 2. Bogdan Andone a mărturisit că a urmărit cu atenție evoluția formației albaiuliene și că rezultatul final a fost dificil de acceptat pentru toți cei implicați în proiect. „Este foarte greu de acceptat că nu avem o echipă de top în Liga 2, e păcat ca județul Alba să nu aibă minim o echipă de Liga 2. Unirea este echipa fanion a județului Alba. Alba este unul dintre cele mai slabe județe, statistic vorbind, fără echipă în Liga 2, sau formații puternice în eșalonul terț, ce să mai vorbim de Superligă”, a afirmat acesta. Tehnicianul a avut cuvinte de laudă despre controversatul Aurelian Băbuțan, cu care lucrase în 2022 la Poli Timișoara. „Am colaborat foarte bine cu el, un profesionist, un bun organizator, am încredere că poate îndepta lucrurile și ajuta mai mult”, a spus Bogdan Andone.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Victor Oniga, promițătorul fotbalist din Blaj, a cucerit Cupa Elitelor Under 16 cu Viitorul Cluj! Gol în finala cu Rapid București
Victor Oniga, promițătorul fotbalist din Blaj, a cucerit Cupa Elitelor Under 16 cu Viitorul Cluj, cu gol în finală, cu Rapid! Un nou trofeu pentru Victor Oniga, fotbalistul format de CSȘ Blaj! Viitorul Cluj a învins, la Buftea, Rapid București, scor 2-1 (0-0). Fotbalistul din Alba a fost intergalist în formula lui Sever Sălăgean, marcând golul […]
La CSM Unirea Alba Iulia, sacrificați doar Dăscălescu și Militaru! „B.A.”, păstrat inexplicabil în club… De ce???!!!
La divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, au fost sacrificați doar președintele Mihai Dăscălescu și antrenorul Dragoș Militaru! „B.A.”, păstrat în club… De ce???!!! La CSM Unirea Alba Iulia au fost demiși, la câteva zile după ratarea promovării în Liga 2, președintele Mihai Dăscălescu (de 15 ani în club) și antrenorul Dragoș Militaru (instalat în […]
CSM Volei Alba Blaj, cea mai bună echipă a județului Alba în 2025, Vittoria Piani – cea mai bună voleibalistă, premii oferite în cadrul Galei Sportului Județean!
CSM Volei Alba Blaj, cea mai bună echipă a județului Alba în 2025, Vittoria Piani – cea mai bună voleibalistă, premii oferite în cadrul Galei Sportului Județean CSM Volei Alba Blaj a primit trofeul pentru cea mai bună echipă a județului Alba în anul 2025, iar italianca Vittoria Piani a fost desemnată cea mai bună […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare
Agresiunile asupra executorilor și notarilor, pedepsite mai dur. Legea a fost trimisă la promulgare Parlamentul a adoptat forma finală a...
Noile reguli privind transparenţa salarială din iunie 2026: Amenzi de 30.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă directiva. Ce obligații au firmele
Noile reguli privind transparenţa salarială din iunie 2026: Amenzi de 30.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă directiva. Ce...
Știrea Zilei
Încep Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026: Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci și Direcția 5, show pe scena din inima Cetății Alba Carolina. PROGRAMUL zilei de vineri
Încep Zilele municipiului Alba Iulia – Alba Fest 2026: Alternosfera, Dublu Click, Compact Paul Ciuci și Direcția 5, show pe...
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile de acasă și nu a mai revenit
ALERTĂ în Alba: Bărbat de 51 de ani, din Săsciori, dat DISPĂRUT de familie. A plecat de mai multe zile...
Curier Județean
FOTO | Judecătoria Alba Iulia, prezentă la Întâlnirea Președinților de Judecătorii: Discuții despre independența justiției și volumul de muncă al instanțelor
Judecătoria Alba Iulia, prezentă la Întâlnirea Președinților de Judecătorii: Discuții despre independența justiției și volumul de muncă al instanțelor Judecătoria...
Sediul Judecătoriei Aiud intră într-un amplu proces de modernizare: În ce stadiu este proiectul
Sediul Judecătoriei Aiud intră într-un amplu proces de modernizare: În ce stadiu este proiectul Sediul Judecătoriei Aiud se pregătește pentru...
Politică Administrație
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...