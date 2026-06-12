Antrenorul aiudean Bogdan Andone, după dezamăgirea ratării promovării: „Greu de acceptat că CSM Unirea Alba Iulia nu e în Liga 2! Alba este unul dintre cele mai slabe județe”

Antrenorul aiudean Bogdan Andone a avut o poziție tranșantă după dezamăgirea ratării promovării: „Greu de acceptat că CSM Unirea Alba Iulia nu e în Liga 2! Alba este unul dintre cele mai slabe județe”

Bogdan Andone, antrenorul originar din Aiud, prezent la Micești, cu prilejul ultimei etape din Interliga organizată de AJF Alba, a oferit un interviu exclusiv pentru Ziarul Unirea.

Între temele abordate, parcursul de poveste cu FC Argeș, motivul pentru care l-a refuzat recent pe Gigi Becali („nu corespundem ca idei de fotbal și principii de joc”) care este perspectiva în privința fotbalului aiudean și a Academiei „Bogdan Andone”, dar și dezamăgirea după ce CSM Unirea Alba Iulia a ratat iar promovarea în Liga 2.

*Academia „Bogdan Andone”, o investiție în noua generație

Un capitol aparte al activității sale îl reprezintă academia de fotbal care îi poartă numele. Pentru Andone, formarea copiilor și a juniorilor reprezintă una dintre cele mai importante misiuni pentru viitorul fotbalului românesc. „Copiii trebuie să aibă condiții bune de pregătire și oameni care să le ofere îndrumarea corectă. Se întâmplă lucruri frumoase, copiii cresc, se dezvoltă bine, cu muncă, seriozitate, bucurie și plăcerea de a juca. Trebuie să crească frumos, să se bucure de fotbal”, a explicat antrenorul. ”O să ajut cu ce pot proiectul CS Municipal Aiud, am avut o discuție pe această temă cu primarul, atâta vreme cât lucrurile vor fi făcute corect și bine. Le voi fi alături, îi voi susține, cu sfaturi și alte chestiuni”, a punctat acesta

Bogdan Andone l-a mai caracterizat și pe nepotul său Eduard Andone (n. 2012), fiul fratelui său mai mic Radu, echipier la CSM Unirea Alba Iulia: „Este extrem de talentat, tehnic, mai trebuie să lucreze la partea fizică. Are perspective foarte bune, mi-aș dori să mă depășească, să ajungă la un nivel mai înalt decât mine, să devină un fotbalist important al României”.

*Dezamăgirea provocată de Unirea Alba Iulia

Unul dintre cele mai sensibile subiecte abordate a fost parcursul celor de la Unirea Alba Iulia și ratarea promovării în Liga 2. Bogdan Andone a mărturisit că a urmărit cu atenție evoluția formației albaiuliene și că rezultatul final a fost dificil de acceptat pentru toți cei implicați în proiect. „Este foarte greu de acceptat că nu avem o echipă de top în Liga 2, e păcat ca județul Alba să nu aibă minim o echipă de Liga 2. Unirea este echipa fanion a județului Alba. Alba este unul dintre cele mai slabe județe, statistic vorbind, fără echipă în Liga 2, sau formații puternice în eșalonul terț, ce să mai vorbim de Superligă”, a afirmat acesta. Tehnicianul a avut cuvinte de laudă despre controversatul Aurelian Băbuțan, cu care lucrase în 2022 la Poli Timișoara. „Am colaborat foarte bine cu el, un profesionist, un bun organizator, am încredere că poate îndepta lucrurile și ajuta mai mult”, a spus Bogdan Andone.

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