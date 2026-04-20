FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, rezultate extraordinare pe plan național, la Avrig și internațional, la Barcelona | Performanțe pentru Miruna Măda, Attila Mălnași, Radu Măda și Máté Szakács

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, rezultate extraordinare pe plan național, la Avrig și internațional, la Barcelona | Performanțe notabile pentru Miruna Măda, Attila Malnași, Radu Măda și Máté Szakács
Repezentanții CSM Unirea Alba Iulia, alături de cei ai Asociației Biciclim, au reușit rezultate remarcabile, pe plan național, la Avrig, și internațional, la Barcelona, înregistrându-se unele dintre cele mai importante performanțe sportive ale ultimilor ani, confirmându-se astfel valoarea și nivelul ridicat al ciclismului din Cetatea Marii Uniri.
La Avrig, la Triada MTB, delegația albaiuliană a fost prezentă în număr mare, atât în concurs, cât și în organizare, beneficiind de sprijinul constant al voluntarilor Biciclim, implicați activ pe traseu și în punctele de hidratare. Din echipa de voluntari au făcut parte Dorin Dârloșan, Adi Micu, Nicu Miclăus, Cătălin Cioara, Paul Blăjan, Ciprian Sîrbu, Ghiță Dumbravă, alături de mulți alți susținători.
Pe traseul Negru Geiger, Miruna Măda și Attila Malnași au obținut locul 1 la categoria Elite, dominând cursa de anduranță. Tot aici, Alexandra Blăjan, proaspăt legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a urcat pe locul secund la categoria amatori legitimați, iar Andrei Cristea a încheiat pe locul 8 la Elite. Mihai Daniel Ferlai a ocupat locul 11, iar Răzvan Druțău locul 18 la categoria lor.
Pe traseul Roșu, Radu Măda a realizat o victorie clară la general, la juniori, în timp ce Ștefana Ana Pascu a câștigat la feminin, concurând la amatori din partea Biciclim. În aceeași probă au evoluat și juniorii Darius Indrei, situate pe locul 7, și George Fățan, care, din păcate, a fost nevoit să abandoneze în urma unui incident. Rezultate solide au fost obținute și pe celelalte trasee: Alexandra Pătruț a încheiat pe locul 4 pe traseul Albastru, Alexandru Dădârlat pe locul 24, iar Adriana Albu a urcat pe locul al doilea în proba de E-bike.
Un rezultat deosebit a fost obținut de Denisa Maria Mărcuș (CSM Mediaș), la cadete, care a câștigat în fața a două sportive redutabile, reușind să îmbrace pentru a doua oară tricoul albastru la Triada MTB Avrig. Evoluția sa confirmă potențialul ridicat, fiind considerată una dintre speranțele ciclismului feminin. Denisa va reprezenta România în luna iulie, la Campionatul European de tineret de la Cheile Grădiștei.
De remarcat este faptul că Miruna Măda, Attila Malnași și Radu Măda au câștigat și clasamentele generale ale curselor. În plus, Miruna Măda a primit distincția pentru „cea mai bună cățărătoare”, pe un segment deosebit de solicitant.
Performanțele au continuat și pe plan internațional, la Barcelona, în cadrul Campionatului Mondial de MTB XCE. Máté Szakács (CSM Unirea Alba Iulia) a obținut un valoros loc 10, reușind să se claseze între cei mai buni rideri ai lumii și să aducă puncte importante în clasamentul (UCI).
Activitatea este susținută de o echipă tehnică solidă, cu roluri importante pentru antrenorii Alexandru Avram, Roberto Burța și Attila Malnași. Echipa continuă să se dezvolte prin cooptarea unor noi sportivi: Máté Szakács (Under 23), George Fătan și Darius Indrei (juniori), Alexandra Blăjan (amatori). Rezultatele sunt sprijinite de Primăria Municipiului Alba Iulia (primar Gabriel Pleșa), Consiliul Județean Alba (președinte Ion Dumitrel), un rol important având Radu Urcan (directorul CSM Unirea Alba Iulia). Urmează, la Timișoara prima cursă de șosea PoliBike Challenge pentru frații Măda, iar în 2 mai prima etapă de Cupă la XCO, la Tulcea.
