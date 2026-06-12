FOTO: Victor Oniga, promițătorul fotbalist din Blaj, a cucerit Cupa Elitelor Under 16 cu Viitorul Cluj! Gol în finala cu Rapid București

Victor Oniga, promițătorul fotbalist din Blaj, a cucerit Cupa Elitelor Under 16 cu Viitorul Cluj, cu gol în finală, cu Rapid!

Un nou trofeu pentru Victor Oniga, fotbalistul format de CSȘ Blaj! Viitorul Cluj a învins, la Buftea, Rapid București, scor 2-1 (0-0). Fotbalistul din Alba a fost intergalist în formula lui Sever Sălăgean, marcând golul de 2-o (minutul 72)

Viitorul Cluj s-a impus cu scorul de 2-1 și a câștigat trofeul. David Mircea și Victor Oniga au marcat golurile ardelenilor, în timp ce pentru Rapid a redus din diferență pe final Luca Buzdugan.

David Mircea, marcatorul primului gol al Viitorului Cluj (54), a fost desemnat Jucătorul Meciului. Luca Buzdugan (86) a redus ecartul în final, după ce victor oniga a punctat în minutul 72.

Cele două formații sunt neînvinse în acest sezon al Cupei Elitelor și visează la trofeu!La rândul lor, cei de la Viitorul Cluj au reușit un parcurs excelent în drumul către finală. Ardelenii au obținut victorii pe linie în faza grupelor, apoi au învins UTA Arad în semifinalele grupelor, respectiv Farul Constanța în penultimul act al Cupei Elitelor.

Oniga a plecat vara anului 2024 la FCSB, de la CSȘ Blaj, echipa din orașul natal, unde a activat de la vârsta de 6 ani, aproape un deceniu fiind pregătit de destoinicii antrenori Alin Hancăș și Olimpiu Cucerzan. În stagiunea 2024/2025 a cucerit, în tricoul „roșu-albastru”, două trofee, Cupa Elitelor Under 15 (gol în finală) și Supercupa Elitelor Under 15 (reușită și două assist-uri în ultimul act), iar vara trecută s-a transferat la Viitorul Cluj

Sursa: FRF, foto: Răzvan Păsărică (Sport Pictures)

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