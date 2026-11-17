Inspectoratul de Poliție Județean Alba a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, cu privire la o tentativă de fraudă prin care escrocii se folosesc de Netflix pentru a fura datele sau banii oamenilor.

,,Aseară te-ai uitat la un episod din serialul preferat, pe Netflix, și ai rămas cu gândul la următorul episod, iar astăzi primești un SMS: «Ultima ta plată Netflix a fost respinsă. Contul tău va fi suspendat. Reînoiește-ți plata» + link. Cu gândul la ce se va întâmpla în următorul serial, accesezi linkul și vrei să rezolvi problema imediat. Greșit!”, se arată în mesajul publicat de IPJ Alba.

IPJ Alba explică că link-ul din SMS nu trebuie accesat și recomandă ca utilizatorii să verifice situația abonamentului direct în aplicația oficială sau pe site-ul Netflix. Totodată, Poliția Alba mai transmite că nu trebuie introduse datele cardului pe pagini deschise prin linkuri suspect.

,,Serialul te așteaptă! Când datele tale și banii din contul tău sunt în siguranță, te uiți în tihnă la încă un episod!”, se mai arată în mesajul publicat de IPJ Alba.

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