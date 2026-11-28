Tânăr din Mureș, reținut după ce a furat telefonul unui bărbat de pe balconul unei unități de cazare din Teiuș

Un tânăr în vârstă de 26 de ani, din orașul Luduș, județul Mureș, a fost reținut de polițiștii din Teiuș, fiind cercetat pentru furt calificat.

Acesta ar fi sustras telefonul mobil al unui bărbat de 52 de ani, din județul Bihor, de pe balconul unei camere din cadrul unei unități de cazare din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Luduș, județul Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 24 noiembrie 2026, ar fi sustras, de pe balconul unei camere din cadrul unei unități de cazare situate pe raza orașului Teiuș, telefonul mobil aparținând unui bărbat, în vârstă de 52 de ani, din județul Bihor.

La data de 27 noiembrie 2026, polițiștii din orașul Teiuș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Luduș, județul Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 24 noiembrie 2026, ar fi sustras, de pe balconul unei camere din cadrul unei unități de cazare situate pe raza orașului Teiuș, telefonul mobil aparținând unui bărbat, în vârstă de 52 de ani, din județul Bihor.

Secțiune Știri sub articolul principal