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Foto | Bianca Todorescu (CS Unirea Alba Iulia), medalie de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23), din Africa de Sud

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

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Bianca Todorescu (CS Unirea Alba Iulia), medalie de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23), din Africa de Sud

Performanță remarcabilă pentru sportul românesc realizată marți, 18 august 2026 de o sportivă de la CS Unirea Alba Iulia.

Bianca Todorescu, eleva antrenorului Ovidiu Pănăzan, care este și președintele Federației Române de Powerlifting, a fost medaliată cu aur la Campionatul Mondial de Powerlifting, Tineret (U23), din Africa de Sud.

Bianca Todorescu a reușit să ridice 110 kg la proba de împins din culcat, categoria de greutate 52 kg.

„Felicitări, Bianca Todorescu! Mulțumesc celor care ne-au ajutat, în special CS Unirea Alba Iulia, director Corneliu Mureșan!

Azi a fost prima zi a Campionatului Mondial, dar rămâneți aproape de powerlifting, mâine urmează Alexandra Cazacu și Roxana Deac, și acestea sportive legitimate la CS Unirea Alba Iulia”, a transmis Ovidiu Pănăzan.

sursa foto: Federația Română de Powerlifting

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