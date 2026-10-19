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Foto | Autostrada A1: Restricții de circulație între nodurile rutiere Traian Vuia și Margina. Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Autostrada A1: Restricții de circulație între nodurile rutiere Traian Vuia și Margina. Care este motivul

În următoarea perioadă, pe autostrada A1, în județul Timiș, între km 426+800 și km 427+500, pe sectorul cuprins între nodurile rutiere Traian Vuia și Margina, înainte de coborârea spre nodul rutier Margina (DN 68A), sunt instituite restricții de circulație.

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Asta pentru executarea unor lucrări de consolidare a carosabilului, realizate în perioada de garanție de antreprenorul Webuild Group România.

Banda 1 și banda de urgență sunt restricționate, iar circulația se desfășoară exclusiv pe banda 2. Semnalizarea rutieră temporară va fi menținută atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții și în weekend.

Viteza maximă admisă în zona lucrărilor este de 60 km/h.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție sporită și să respecte semnalizarea rutieră temporară și restricțiile instituite.

sursa: DRDP Timișoara

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