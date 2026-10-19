25 octombrie 2026 | „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet

„Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet

Primăria din Daia Română organizează sâmbătă, 25 octombrie 2026, prima ediție a evenimentului „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”, o zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice și oamenilor care dau identitate comunei noastre.

Evenimentul, organizat alături de Asociația AGORA – Născuți Liberi, se va desfășura la Căminul Cultural, Muzeul Etnografic și Baza Sportivă din Daia Română, județul Alba.

Programul „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”:

lansarea unei cărți dedicate comunei Daia Română;

momente de recunoștință și acordarea unor distincții;

vizitarea Muzeului Etnografic;

deschiderea oficială alături de Fanfara din Petrești;

muzică populară, artiști locali și invitați speciali;

momente susținute de grupurile vocale ale comunei;

activități pentru copii și întreaga familie;

producători locali, preparate tradiționale și zone de socializare;

petrecere de încheiere cu DJ.

,,Vă așteptăm să petrecem împreună o zi de toamnă în care tradiția, cultura și bucuria de a fi împreună aduc întreaga comunitate mai aproape.”, au transmis reprezentanții administrației locale.

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