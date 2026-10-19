Incident grav: Un elev dintr-un județ din Transilvania a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev
Incident grav: Un elev dintr-un județ din Transilvania a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev
Un elev a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, luni dimineață, într-o unitate de învățământ din municipiul Bistrița. Incidentul a fost semnalat la 112 în jurul orei 08:40, iar polițiștii au intervenit și l-au imobilizat pe agresor, care se află în custodia acestora.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, polițiștii au fost sesizați luni, 19 octombrie 2026, cu privire la faptul că un elev ar fi agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev.
Cele două victime au primit primele îngrijiri medicale de la echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, fiind ulterior transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și tratament de specialitate.
La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Bistrița, precum și echipaje ale Biroului Siguranță Școlară și Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Mai mulți elevi au suferit atacuri de panică
În urma incidentului, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație. Pentru gestionarea situației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a suplimentat forțele de intervenție cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple.
La misiune au participat un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic și autospeciala destinată transportului personalului și victimelor multiple.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.
sursa: News.ro
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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