19 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
19 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri acționează luni, 19 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
24 octombrie 2026 | Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum
Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum Sâmbătă, 24 octombrie 2026, va fi o zi cu totul și cu totul specială în Cetatea Alba Carolina. Garda Apulum împlinește 14 ani de activitate și va susține o reprezentație aniversară de la ora 13.00. Garda Cetății nu se […]
25 octombrie 2026 | „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet
„Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet Primăria din Daia Română organizează sâmbătă, 25 octombrie 2026, prima ediție a evenimentului „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”, o zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice și oamenilor […]
FOTO | Amenzi de peste 4.700 lei și zeci de mașini și persoane verificate la Sebeș: Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere
Amenzi de peste 4.700 lei și zeci de mașini și persoane verificate la Sebeș: Acțiune pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au desfășurat la data de 18 octombrie 2026, în intervalul orar 11.00 – 21.00, o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Autostrada A1: Restricții de circulație între nodurile rutiere Traian Vuia și Margina. Care este motivul
Autostrada A1: Restricții de circulație între nodurile rutiere Traian Vuia și Margina. Care este motivul În următoarea perioadă, pe autostrada...
Incident grav: Un elev dintr-un județ din Transilvania a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev
Incident grav: Un elev dintr-un județ din Transilvania a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev Un...
Știrea Zilei
VIDEO | Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru documentarul „Flavours of Romania“
Charlie Ottley, cunoscutul regizor britanic, vizită la Alba Iulia: Realizatorul Wild Carpathia a mai filmat în Cetatea Alba Carolina pentru...
VIDEO | Ultimii meșteri șindrilari din Apuseni, pe cale de dispariție. Petru Popa din Albac duce mai departe o meserie moștenită de la părinți și bunici
O meserie din generație în generație, pe cale de dispariție: Petru Popa din comuna Albac, unul dintre ultimii meșteri șindrilari...
Curier Județean
24 octombrie 2026 | Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum
Garda Cetății, spectacol cu salve de tun în Cetatea Alba Carolina, imediat după aniversarea Gărzii Apulum Sâmbătă, 24 octombrie 2026,...
25 octombrie 2026 | „Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali și petrecere cu DJ. Programul complet
„Daia Română – Tradiție, suflet și comunitate”: Zi dedicată istoriei locale, obiceiurilor autentice. Lansare de carte, muzică populară, artiști locali...
Politică Administrație
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit la locul potrivit”
Victor Negrescu a premiat oamenii care fac diferența în județul Alba, la cea de-a treia ediție a Galei „Omul potrivit...
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port o mască”. Motivele invocate
Un consilier local AUR dintr-o comună din Alba și-a anunțat demisia: „Nu vreau să mă prefac. Nu vreau să port...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...