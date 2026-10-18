VIDEO | Jidvei, Toscana României: Recoltă spectaculoasă de struguri în cea mai mare podgorie din România. Struguri „impecabili” și 10 hectare lăsate pentru vinul de gheață

Jidvei, Toscana României: Recoltă spectaculoasă de struguri în cea mai mare podgorie din România. Struguri „impecabili” și 10 hectare lăsate pentru vinul de gheață

Compania Jidvei a încheiat recoltarea strugurilor, după o toamnă pe care directorul tehnic Marin Cucură o consideră fără precedent în cei 28 de ani petrecuți la cel mai mare producător de vinuri din România. Producția depășește 10 tone la hectar, iar viticultorii spun că strugurii au ajuns la maturitate fără niciun tratament, după sfârșitul lui iulie.

Toamna a fost una neobișnuit de blândă, cu o singură zi cu ploaie, fără goana contra cronometru din alți ani. „Cred că am avut cea mai lungă perioadă de recoltat, nu ne-am grăbit. Dacă timpul a fost frumos, nu a fost nevoie să forțăm să recoltăm și noaptea, cum făceam în alți ani. Un recoltat lejer și liniștit, ca acesta, n-am avut încă de când lucrez eu la Jidvei. Eu în fiecare an spun că e cel mai grozav an. Și anul ăsta pot să spun că a fost unul dintre cei mai grozavi ani în viticultura din Transilvania”, spune inginerul Marin Cucură.

Verile fierbinți și lipsa ploilor nu îi îngrijorează pe oamenii viei. Întrebat cum se va vedea anul acesta în vinul care va ajunge pe piață de anul viitor, directorul tehnic răspunde că planta se descurcă bine în astfel de condiții: „Vița de vie e o plantă iubitoare de secetă și de căldură. Putem spune că e pregătită și pentru anul viitor, fără nicio problemă din punct de vedere tehnologic”. Încălzirea climei din ultimii 15 ani a schimbat și felul în care strugurii acumulează zahăr.

„Podgoria Târnavelor acumulează zahăr. Noi acum recoltăm struguri cu 260 de grame de zahăr”, explică Cucură. Directorul tehnic mai spune că în podgorie nu se mai folosește zahăr în vinificație de decenii: „Noi nu punem zahăr. De zeci de ani, Podgoria Târnavelor n-a mai folosit zahăr în vinificație. Cel puțin de 28 de ani, de când sunt eu aici, am avut alte metode de a ridica concentrația de zahăr, prin concentrarea mustului, dar nu folosind zahăr sau alte soluții de îndulcire”.

Explicația are și o latură economică, având în vedere că, în prezent, este mai scump să folosești zahărul.

90% dintre vinuri au denumire de origine controlată

„Consumatorul poate să-l bea fără emoții că-l va durea capul. E un vin plăcut, cu arome plăcute. Garantat sunt vinuri curate și de calitate. În acest an suntem undeva peste 10 tone în medie pe hectar. Avem o producție, pentru zona noastră, foarte bună. O parte din must este vândută în vrac localnicilor, care își fac propriul vin. Restul producției este îmbuteliat, iar peste 90% dintre vinuri sunt cu denumire de origine controlată. Majoritatea se vinde în țară, iar o mică parte merge și la export”, mai precizează reprezentantul companiei.

Directorul tehnic ține să sublinieze că, de când familia Necșulescu a preluat podgoria, calitatea a fost condiția de bază: „Niciodată n-am făcut rabat de la calitate, deoarece ei tot timpul au spus că, cu calitate, vom merge înainte, indiferent de criză. În momentul în care ai făcut prostia și ai umblat la calitate, e clar că nu o să te mai ridici la nivelul la care ai fost”.

Tratamentele din vii urmează aceeași logică, nu sunt făcutte ”după ureche, ci după știință, după calcule, și atunci rezultatele sunt pe măsura”, ultimul tratament în vie fiind la sfârșitul lunii iulie, iar rezultatul se vede în plantație:. „Nu am făcut rabat niciodată de la cele mai bune substanțe de ultimă generație, iar tratamente am făcut cât mai puține. Nu există o boabă stricată sau frunze pătate de boli, nici nu se pune problema”, completează acesta.

Zece hectare pentru vinul de gheață

Ca în fiecare an, o parte din plantație rămâne netăiată pentru vinul de gheață. Dacă anul este bun și se întrunesc condițiile condițiile se face «ice wine». Dacă nu, strugurii sunt recoltați la înnobilarea boabelor. În acest an, suprafața este de aproximativ 10 hectare.

Nu totul este însă roz, la Jidvei. Directorul tehnic spune că sprijinul statului a dispărut aproape complet. „Acum 3-4 ani aveam și subvenții pe agricultură. Acum s-au redus toate subvențiile. Statul român nu ne ajută cu nimic”, spune Cucură, care compară situația cu cea din Republica Moldova.

„De câte știu eu, frații noștri din Republica Moldova au subvenție foarte mare la vin, au un ajutor destul de mare din partea statului. Niciodată nu o să te poți compara cu cineva care este sprijinit. Noi, degeaba suntem în Uniunea Europeană, că nu avem nici subvențiile, nici sprijinul pe care îl au ceilalți viticultori din Uniunea Europeană”, mai afirmă directorul tehnic.

Cu o suprafață întinsă pe 2.500 hectare, compania Jidvei deține cea mai mare plantație viticolă din România și din Europa cu proprietar unic. Condițiile pedoclimatice dau un cumul de caracteristici specifice zonei, explicând astfel vechimea culturii viței-de-vie și calitatea vinurilor de Târnave. În această podgorie și-au găsit condiții prielnice de dezvoltare soiuri de struguri albi, precum Fetească Regală, Riesling Italian, Sauvignon Blanc, Fetească Albă, Chardonnay, Muscat Ottonel și altele.

Odată cu schimbările climatice, a fost posibilă plantarea soiurilor de struguri negri în podgorie. Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot sau Syrah sunt vinificate în vinuri roze încântătoare sau sunt folosite pentru producerea vinurilor spumante.

Este și compania cu cele mai mari investiții din sectorul vitivinicol local, de peste 100 de milioane de euro. Jidvei deține patru crame, la Jidvei, Tăuni, Blaj și Bălcaciu, cu o capacitate de stocare de peste 35 de milioane de litri.

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